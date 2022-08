Aunque suele haber mucha discusión acerca de siempre tener los mismos galanes en las telenovelas, lo cierto es que hay un rostro relativamente nuevo que está conquistando al público. Marcus Ornellas es actor principal en “Mujer de Nadie”, junto a Livia Brito.

El actor es de origen brasileño, pues nació en la ciudad de Río de Janeiro. Actualmente, es conocido por protagonizar diversas telenovelas mexicanas muy populares y ser el esposo de la talentosa Ariadne Díaz.

Antes de ingresar al mundo del espectáculo, trabajaba como modelo, algo que no es de extrañar dado lo apuesto que es. Su camino hasta el estrellato ha sido largo, pero finalmente ha dado frutos.

LA EVOLUCIÓN DE MARCUS ORNELLAS

En una entrevista con “People en Español”, Marcus Ornellas recordó las etapas por las que ha pasado a lo largo de su vida para llegar hasta donde está ahora.

La llegada de Marcus Ornellas a México

Como mencionamos anteriormente, desde los 17 años, Marcus Ornella trabajó como modelo. En un punto, estuvo viviendo en Italia donde conseguía más llamadas. En el 2005, viajó a México, pensando que iba a ser solo por unos meses, pero sus planes fueron cambiando.

“Llegué por tres meses, pero desde el primer día dije: ‘De aquí soy’. Y ya no me fui de aquí”, contó a la revista. “La verdad es que el día que llegué aquí no contaba con vivir lo que estoy viviendo ahorita”.

Su primera participación en la televisión

Antes de integrarse al mundo del entretenimiento como actor, Marcus Ornella tuvo la oportunidad de participar en un reality show.

En el 2099, se unió a “Me quiero enamorar” en el que algunos “pretendientes” debían enamorar a los “amorosos”, que en este caso fue el artista brasileño y Nora Prado. Además, como presentadores estaban Andrea Legarreta y Yordi Rosado.

Marcus Ornellas junto a Andrea Legarreta en "Me quiero enamorar" (Foto: Televisa)

Sus primeros trabajos como actor

Eventualmente, las oportunidades para actuar llegaron. La primera fue en el 2011, cuando se integró a la telenovela “Dos hogares” como el personaje secundario Javier Ortega.

En el 2013, se unió a “Libre para amarte” y compartió set de grabación con figuras como Gloria Trevi, Gabriel Soto y Eduardo Santamarina.

Poco a poco, empezó a adquirir más papeles en proyectos como “Muchacha italiana viene a casarse”, “A que no me dejas” y “Despertar contigo”.

Cuando consiguió un antagónico

Eventualmente, adquirió roles más relevantes y uno de ellos fue el de Néstor en “Despertar Contigo”.

En otra ocasión, hizo de Porfirio Corona, uno de los villanos en “Falsa Identidad”, donde trabajó junto a Luis Ernesto Frenco, Camila Sordi y Segio Goyri. La novela de Telemundo se estrenó en setiembre de 2018 y fue creada por Perla Farías.

El papel que lo cambió todo

Su primer protagónico llegó con “Si nos dejan”, un remake de la telenovela de 1997, “Mirada de mujer”. Marcus Ornellas hizo de Martín Guerra, mientras que otros miembros del elenco fueron Mayrín Villanueva, Alexis Ayala, Gabriela Spanich, Susana Dosamantes, entre otros.

El melodrama tuvo una muy buena recepción y, desde entonces, su carrera cambió completamente.

Actualmente, “Mujer de Nadie”, donde tiene un rol protagónico de Fernando Ortega, se está emitiendo a través de Univision a las 10 pm hora del Este.