Margarita Rosa de Francisco publicó un video en sus redes sociales donde aparece junto a Carlos Vives cantando el tema musical de la telenovela “Café, con aroma de mujer”, donde ella fue protagonista en la versión original. La actriz y el cantante sorprendieron al público, ya que varios años después de divorciarse han demostrado que tienen una buena relación.

El popular cantante Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco protagonizaron uno de los matrimonios más cortos dentro de la industria del espectáculo colombiano. Se enamoraron cuando trabajaron juntos en la telenovela de los 80, “Gallito Ramírez”, luego se hicieron pareja y finalmente llegaron al altar.

Lamentablemente el matrimonio solo duró dos años y luego cada uno tomó caminos separados. Pese a que en aquel momento no revelaron los motivos de su ruptura, Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco han mostrado que se guardan un gran sentimiento de amor y respeto. Entonces, ¿qué pasó realmente? Aquí te lo contamos.

Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco protagonizaron “Gallito Ramírez”, una telenovela que se trasmitió en los años 80 (Foto: Caracol Televisión)

¿CÓMO SE CONOCIERON CARLOS VIVES Y MARGARITA ROSA DE FRANCISCO?

Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco fueron los protagonistas de “Gallito Ramírez”, una telenovela que se trasmitió en los años 80. La química y romance que tuvieron en la ficción, trascendió a la vida real.

Es así cómo Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco se enamoraron y formaron una relación que los llevó al altar. El popular cantante y la actriz se casaron en 1988, pero el matrimonio solo duró dos años, según El Espectador.

Aunque han pasado más de 30 años, Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco siguen demostrando que son muy buenos amigos y guardan buenos sentimientos entre sí.

Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco se casaron en 1988 (Foto: Margarita Rosa de Francisco/ Instagram)

¿POR QUÉ SE SEPARARON CARLOS VIVES Y MARGARITA ROSA DE FRANCISCO?

En una entrevista con Yordi Rosado, Carlos Vives reveló que la relación que tuvo con Margarita Rosa de Francisco terminó porque la actriz no lo quiso suficiente. Esto le generó un gran desamor al intérprete de “Carito”.

“Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho. Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer, así es la vida”, dijo el famoso cantante.

Por su parte, Rosa de Francisco reveló a Publimetro que el fin de su matrimonio con Carlos Vives no fue por falta de amor. De hecho, la actriz aseguró que para ella también fue difícil la situación.

Actualmente, Carlos Vives está casado con Claudia Elena Vásquez y Margarita Rosa de Francisco tiene una relación con Will Van Der Vlugt desde hace más de 12 años.

El matrimonio de Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco solo duró dos años (Foto: Margarita Rosa de Francisco/ Instagram)