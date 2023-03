En todas partes del mundo, María Antonieta de las Nieves es reconocida por su mítico personaje de la Chilindrina, pero también se le recuerda por su bajo tamaño, el cual, pese a todo lo que pudo haber representado en algún momento, terminó siendo su sello característico y hasta carta de presentación a cada lugar al que iba.

Si bien la actriz mexicana es alguien que supo vivir con ello toda su vida y que se acepta como es, hubo un tiempo en el que sí le afectó. Su baja estatura pudo haber sido impedimento para muchas cosas, así que ella quería ser un poco más alta, por lo que pensó en someterse a una complicara cirugía para cumplir ese sueño efímero.

Sí, María Antonieta de las Nieves estaba dispuesta a todo, por más riesgoso que sea, para dejar atrás su tamaño y nunca ser nuevamente “bajita”. Sin embargo, finalmente no lo hizo y se quedó como la conocimos, teniendo una carrera triunfal en México y en cada uno de los rincones a los que llegó las diferentes producciones de Roberto Gómez Bolaños.

¿CUÁNTO MIDE MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES?

Sin duda alguna, María Antonieta de las Nieves es la actriz más pequeña del elenco de “Chespirito” y ello quedaba evidenciado en las cámaras cuando se ponía al lado de los demás actores. Y es que la artista de 72 años de edad mide tan solo 1.53 m., una cifra por debajo de la media de las mujeres en México, aunque no por mucho.

Chilindrina era la más pequeña en "El Chavo del 8" (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES QUERÍA OPERARSE PARA SER MÁS ALTA?

En una entrevista con el programa “Venga la alegría”, la artista recordó varios pasajes de su vida, así que retrocedió hasta sus primeros años en la actuación con la finalidad traer al presente esa anécdota en la que ella no quería ser alguien de poca estatura. Es así que se animó a contar por qué quería ser más alta.

De acuerdo a lo expresado por ella misma, su sueño era ser actriz de telenovela y tener un rol protagónico, pero se dio cuenta de que, con el tamaño que tenía, eso no iba a poder ser realidad. Ante ello, no le quedó de otra que pensar en diferentes soluciones y una de ellas fue someterse a una cirugía en el extranjero y así aumentar de tamaño.

Pese a que parecía estar decidida, finalmente optó por no someterse a ningún procedimiento complicado y doloroso, por lo que se quedó con su tamaño de toda la vida, sin imaginarse que así conquistaría al mundo entero y no en alguna producción dramática, sino con la comedia y al lado de grandes artistas que son extrañados en televisión.

“Quería ser actriz dramática. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me faltaba estatura. Ya me iba a ir a Europa para operarme las rodillas”, fueron algunas de sus palabras.

¿POR QUÉ DECIDIÓ YA NO OPERARSE?

Como lo mencionamos, la experimentada actriz tomó la decisión no dejar de lado la idea de operarse para aumentar de tamaño, pues consideró que ya no sería necesario y que todo sería muy complicado.

Además, llegó a la conclusión de que no valía la pena hacer todo ese esfuerzo por 10 centímetros más, lo cual pudo haber generado que su cuerpo se vea asimétrico si se compararan sus piernas con el resto del cuerpo.

“Me decían que las rodillas aumentaban tanto así, pero dije ‘¿para 10 centímetros tanto sufrimiento? y después voy a parecer zancudo con las piernas largas y el cuerpo chiquito’. Cuando me percaté que no se podía, me adapté”, aseguró.

Del mismo modo, enfatizó en lo importante que es que cada persona se quiera físicamente con lo que tiene al ser un regalo de Dios.

“Uno es como es, si Dios nos mandó un físico especial es por algo y de alguna manera podemos sobresalir”, añadió.