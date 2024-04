En el mundo del espectáculo, cada artista lleva consigo una historia única que va más allá de su talento en el escenario. En el caso de María Becerra, la reconocida cantante argentina, su trayectoria está marcada no solo por sus éxitos musicales, sino también por los vínculos personales que ha cultivado a lo largo de su vida.

Desde sus primeros pasos en la adolescencia hasta su ascenso a la fama internacional, María ha compartido momentos íntimos y emocionales con diversas parejas, cada una dejando una huella única en su camino. Además, ha sido abierta sobre su orientación sexual, compartiendo con sus seguidores que es bisexual.

A través de sus canciones, entrevistas y publicaciones en redes sociales, hemos sido testigos de su viaje amoroso, lleno de altibajos, romance y lecciones de vida.

En este artículo, nos sumergiremos en la historia de María Becerra y exploraremos las relaciones que han dejado una marca indeleble en su vida y en su música.

EL HISTORIAL AMOROSO DE MARÍA BECERRA

1. Su primera novia (2013)

En sus primeros años de adolescencia, María Becerra tuvo una relación amorosa con una mujer cuyo nombre no se hizo público. Esta experiencia la inspiró a explorar el tema del amor entre mujeres en algunas de sus canciones más íntimas, como “Dime como hago” e “Hipnotiza”.

“En ellas hablo del amor entre mujeres, y me inspiré en cosas que viví yo la primera vez que me enamoré de una chica, en los sentimientos encontrados que tuve, porque estaba muy confundida”, explicó tras su lanzamiento.

Aunque la relación fue breve, dejó una huella profunda en la artista, quien la describió como una etapa llena de emociones encontradas.

2. Alexis Sanzi (2015-2019)

Durante su época como youtuber, María conoció a Alexis Sanzi, exlíder de Jodas Argentas. Estuvieron juntos desde 2015 hasta 2019, compartiendo fotos en redes sociales, videos en YouTube y viajes a la Costa junto a amigos youtubers.

Aunque su separación se hizo pública a través de un video en redes sociales, ambos manifestaron que mantenían una buena relación de amistad.

“Hace un tiempo que ya no estamos más juntos. Yo sé que hay personas que se van a poner tristes con esto. Pero quiero decirles que está todo bien. Él y yo nos llevamos re bien”, contó Becerra a sus seguidores.

3. Rusherking (2020 - 2021)

María Becerra y Thomas Tobar, conocido como Rusherking, formaron una pareja muy popular en Argentina. Se conocieron en un campamento de música y compartieron su amor por la música, incluso lanzando temas juntos llamados “Confiésalo” y “Antes de ti”.

Mari relató que “a mí me gustaba e incluso le conté a mis amigas. En la última noche me tomé unas copas y lo encaré. No sabía quién era”.

Sin embargo, su relación terminó en diciembre de 2021 en medio de polémicas y acusaciones de infidelidad por parte de María, aunque posteriormente ambos expresaron su deseo de resolver sus diferencias en privado.

A través de Twitter, María expresó: “lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. ¡Les agradezco su preocupación!”.

Por su parte, Rusher negó haberle sido infiel, pero admitió que conoció a alguien más poco después de que terminaran. Al parecer, esta persona habría sido la China Suárez, con quien mantuvo una relación posteriormente y a quien Becerra le dedica picantes mensajes en las redes sociales.

4. J Rei (2022 - Actualmente)

En 2022, María sorprendió a sus seguidores al presentar a su nuevo novio, Julián Reininger, conocido como J Rei. Se conocieron durante una gira de J Rei por bares del país, tal como contó a Fer Dente en su late night show de América.

“Con la gira ya habíamos hablado como 15 días y nos conocíamos, aflojamos un montón”, contó.

En su primera cita, todos los locales habían cerrado, por lo que Rei optó por hacer una pizza con su propia mano y dedicarle una canción en piano. ¡Qué romántico! Desde entonces mostraron una relación muy romántica en redes sociales.

En su primera cita, cuando todos los locales ya habían cerrado, J Rei optó por un gesto encantador: preparar una pizza con sus propias manos y dedicarle una canción en piano. ¡Fue un momento verdaderamente romántico que selló el inicio de su historia juntos!

Desde entonces, su relación se ha destacado por momentos llenos de afecto y complicidad, los cuales no dudaron en compartir en las redes sociales.

La pareja se mostró profundamente enamorada, revelando la disposición mutua de hacer lo que fuera necesario por el otro. Como ejemplo, J Rei compartió que condujo desde Argentina hasta Chile para estar presente en el concierto de María en Viña del Mar en febrero de 2024. Con gran entusiasmo, expresó en sus redes sociales: “Tengo 17 horas de viaje, son las 6 de la mañana, estoy a punto de arrancar”.

A pesar de los rumores de separación que surgieron en abril de 2024, María Becerra no tardó en desmentirlos rotundamente tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Para reafirmar su amor y compromiso con J Rei, la cantante compartió una emotiva captura de pantalla de una videollamada con su pareja, asegurando: “Te amo mi amor, estoy feliz de estar a tu lado, de que seamos compañeros de vida. Nuestro amor es genuino y fiel, basado en la confianza y el respeto”.

Finalmente, María envió un mensaje claro a quienes difundieron los falsos rumores, instando a no creer todo lo que se lee y expresando compasión hacia aquellos que, por alguna razón, buscan dañar a los demás con sus acciones.

