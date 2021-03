Mariana Treviño da vida a Remedios en “100 días para enamorarnos”, una de las telenovelas más exitosas de Netflix que ha conquistado al público de distintos países de América Latina. El gran trabajo interpretativo de la actriz mexicana ha hecho que todos los reflectores apunten hacia ella y los fanáticos quieran conocer más sobre su trayectoria artística.

Desde su estreno en 2020, “100 días para enamorarnos” es un éxito internacional, sobre todo tras su arribo a Netflix, donde se mantiene en el top 10 de los contenidos más vistos en distintos países de América Latina y España.

La telenovela es protagonizada por Ilse Salas, Mariana Treviño, Erick Elías y David Chocarro, un cuarteto que ha sabido sacar adelante esta historia de amor y engaños. La segunda temporada ya está disponible en Netflix y mientras los fanáticos esperan una tercera entrega, que parece improbable, te contamos todo lo que debes saber sobre la actriz que da vida a Remedios.

La actriz mexicana Mariana Treviño interpreta a Remedios en “100 días para enamorarnos”, la mejor amiga de Constanza. (Foto: Netflix)

10 COSAS SOBRE MARIANA TREVIÑO, LA ACTRIZ QUE HACE DE REMEDIOS EN “100 DÍAS PARA ENAMORARNOS”

1. NACIMIENTO

Mariana Treviño nació en Monterrey, Nuevo León, México, el 21 de noviembre de 1977. Actualmente la actriz tiene 43 años.

2. ESTUDIOS

Mariana Treviño no estudió actuación en ninguna academia especializada, sino estudió la carrera de Lengua y Literatura Modernas Inglesas en la UNAM.

Sin embargo, se sabe que empezó su carrera actoral en 1990 en la Escuela Superior de Música y Danza en el INBA con la carrera de Danza Contemporánea. También estudió en academias de Estados Unidos: The Neighborhood Playhouse School of the Theatre, en Nueva York, y en Berklee Collage of Music, en Boston.

3. PASATIEMPO FAVORITO

Mariana Treviño disfruta de sentarme en el jardín y pasar un momento a solas ahí. “A veces me siento a leer, pero otras sólo a pensar, nada más a estar. Necesito momentos así”, dijo durante una entrevista para “Milenio”.

4. NOMINACIONES A PREMIOS

Recibió dos nominaciones en la 59ª entrega de los Premio Ariel. Una como mejor actriz de reparto por la película “La vida inmoral de la pareja ideal” (2016) y la segunda por mejor actriz en un papel menor por “El Sueño del Mara’akame” (2016).

5. PAPELES MÁS CONOCIDOS

Mariana Treviño ha tenido un éxito creciente desde el 2015 cuando empezó a hacer el personaje de Isabel Iglesias en “Club de Cuervos”, exitosa serie de Netflix. En 2017, destacó por su papel de Amanda Lozano en la película “Cómo cortar a tu patán”. Ahora brilla con su personaje de Remedios en “100 días para enamorarnos”.

6. SU TRABAJO CON MANOLO CARO

Mariana Treviño ha trabajado en cuatro películas bajo la dirección de Manolo Caro: “No sé si cortarme las venas o dejármelas largas” (2013), “Amor de mis amores” (2014), “Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando” (2014) y “Perfectos desconocidos” (2018).

7. DE NO SER ACTRIZ, HUBIERA SIDO…

Durante una entrevista con me medio mexicano “Milenio”, Mariana Treviño dijo que, de no haberse dedicado a la actuación, hubiera sido escritora, pintora o arquitecta.

8. ESCRITOR FAVORITO

Su escritor favorito es Octavio Paz.

9. EQUIPO DE FÚTBOL FAVORITO

Su equipo de futbol favorito es Pumas.

10. ÚLTIMAS PRODUCCIONES EN TV Y CINE

Las últimas producciones en las que ha trabajado Mariana Treviño son: “Dedicada a mi Ex”, “La vida secreta de tus mascotas 2”, “Polvo”, “Los Rodríguez y el más allá”, “La liga de los 5”, “La casa de las flores”, “Narcos: México” y “100 días para enamorarnos”.