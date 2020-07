Protagonizada por Natalia Streignard y Juan Pablo Raba, “Mi gorda bella” fue una de las telenovelas venezolanas más exitosas en toda Latinoamérica. Emitida entre 2002 y 2003, la producción se convirtió rápidamente en un fenómeno televisivo a tal punto que logró internacionalizarse y se emitió en países como México, India y Malasia.

Transmitida por el desaparecido canal RCTV, el melodrama venezolano llegó a revolucionar la industria de las telenovelas por presentar por primera vez a una joven ‘plus size’ como protagonista.

La actriz venezolana Marianela González dio vida a la atormentada Pandora en "Mi gorda bella" (Foto: Instagram)

Además de los personajes principales, también hay otros muy recordados por el público, como es el caso de Marianela González, actriz que dio vida a la atormentada Pandora en la ficción. La intérprete de 41 años es reconocida en su país natal y en el 2018 hizo noticia al hablar abiertamente de su homosexualidad.

A finales de ese año, a través de sus redes sociales, Marianela González gritó a los cuatro vientos por primera vez la relación amorosa que mantiene con su novia, la escritora Amalia Andrade. En la fotografía, se observa a ambas dándose un beso en medio de una fogata.

MARIANELA GONZÁLEZ, LA ACTRIZ DE “MI GORDA BELLA” QUE HOY ES UNA ORGULLOSA MUJER LESBIANA

Marianela González, que ha encabezado exitosas telenovelas venezolanas como Nadie me dirá cómo quererte (2008) y La traicionera (2011), compartió a finales de 2018 una romántica foto por medio de su perfil de Instagram en la que aparece besando a su pareja.

“Y hoy celebro cada vivencia, cada recuerdo, cada caída y cada renacer. Celebro lo que fui, lo que hoy me convierte en lo que soy, lo que que deje de tener, lo que tengo y lo que vendrá. Celebro que nada me detiene, nada me frena, ni me encierra y llegaré donde quiera. Celebro cada persona que llegó a mi vida, las que se fueron y las que aún siguen a mi lado. Y hoy más que nunca te celebro a ti…”, escribió Marianela junto a la romántica instantánea.

Su novia compartió la misma foto a través de su perfil de Instagram acompañada del siguiente mensaje: “Que cuando estemos juntas todo el mundo diga ‘Caramba esas muchachas sí se quieren’”.

A finales del 2019, Marianela González gritó a los cuatro vientos por primera vez la relación amorosa que mantiene con su novia, la escritora Amalia Andrade (Foto: Instagram)

Tras la publicación, las reacciones de sus seguidores en las redes sociales no se hicieron esperar. Amigos y fanáticos le enviaron mensajes de llenos de amor celebrando su relación.

Fueron numerosos los famosos que aplaudieron la valentía de la actriz al hacer público su noviazgo, entre ellos la guapa venezolana Marjorie de Sousa, quien trabajó con Marianela en la telenovela Ser bonita no basta (2005). “Bella mi hermana, felicidades y Dios las bendiga”, escribió la actriz venezolana.

Roberto Manrique, quien interpreta a Santiago en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, tampoco tardó en felicitar a la bella pareja de enamoradas.

“Y todos celebramos con ustedes, lo único, lo mejor, lo esencial: el amor”, expresó el actor ecuatoriano.

Marianela y Amalia se suman a ese sin fin de parejas que decidieron anunciar su homosexualidad, dejando atrás los prejuicios. Aunque no se conoce cuando inició la relación, en Instagram tienen fotos juntas desde octubre de 2017.

Marianela González, quien dio vida a Pandora en “Mi gorda bella”, habló abiertamente sobre su homosexualidad al anunciar su romance con otra chica (Foto: Instagram)

