Una nueva polémica vuelve a sacudir al mundo de la farándula en México. Esta vez se trata de una denuncia que ha recibido Mariano Martínez, el novio de la actriz Livia Brito, en la que se le acusa de secuestro y otros actos más, hechos que han llamado mucho la atención y preocupado a la opinión pública de todo el país.

Si bien la cubana de 35 años no tiene nada que ver directamente con este tema, su nombre ha sido mencionado, por lo que la noticia ha ganado mayor notoriedad desde que fue comentada, por lo que en la presente nota vamos a detallar todo lo que se sabe de momento acerca de estas fuertes acusaciones.

Mariano Martínez es un entrenador y novio de Livia Brito (Foto: Mariano Martínez / Instagram)

¿POR QUÉ MARIANO MARTÍNEZ HA SIDO DENUNCIADO POR SECUESTRO?

La presunta víctima, Kike Hernández, a través de una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram ha relatado todo acerca de su denuncia en contra de la actual pareja de la actriz cubana Livia Brito, quien lo habría secuestrado, según él.

En sus palabras, el asesor de imagen relata que el día 10 de junio fue contactado por Mariano Martínez con la finalidad de agendar una reunión y así conocer su trabajo y entablar una posible colaboración en el futuro.

Luego de aquel contacto, ambos acordaron encontrarse el 14 de junio para conversar sobre lo ya anticipado y todo habría ocurrido con normalidad hasta el día siguiente.

Según lo que explica Kike, un día después vuelven a reunirse para revisar unas cámaras de seguridad porque a Martínez se le había extraviado algunas pertenencias con documentos importantes.

En ese momento, la presunta víctima asegura que fue atado por Martínez y un supuesto primo, quien además lo estuvo amedrentando con un cuchillo, quedándose en tal sitio por varias horas.

Todo esto acabó cuando Mariano Martínez se fue por un momento y al volver cambió de actitud, pidió disculpas e incluso le ofreció cenar a Kike, pero él prefirió salir corriendo del lugar en la primera oportunidad que tuvo.

“Me entregaron mis cosas y me dijeron que iríamos a cenar, pensé que me querían trasladar, me soltaron y mi roomie me dijo que había ido una persona a buscar algo y esa persona salió de mi casa con una mochila con varias cosas de valor, me robaron”, añadió.

LA DENUNCIA PRESENTADA ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA

La primera página de la denuncia presentada en contra de Mariano Martínez (Foto: Kike Hernández / Instagram)

LIVIA BRITO DA LA CARA ANTE LA DENUNCIA

Mientras que Mariano Martínez no ha dado ninguna declaración al respecto desde que se conocieron las acusaciones en su contra, su novia, Livia Brito, aprovechó sus historias de redes sociales con la finalidad de expresar su opinión ante todo lo que se ha dicho por el ya mencionado tema.

Según la cubana, ella no tiene nada que ver al respecto, no conoce al denunciante y lo único que busca es ganar fama a cuesta de su nombre.

“Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama. No es mi stylist, nunca lo contraté. No lo conozco por chat, no lo conozco por mensaje, no he cruzado ninguna palabra con él, ni en las redes sociales ni en vivo. No sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando, solo sé que está usando mi nombre para hacerse famoso”, dijo ella.