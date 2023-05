Maripily Rivera es una mujer que mantiene una rutina muy activa y se caracteriza por sus entrenamientos en el gimnasio. Sin embargo, no está absuelta de padecer complicaciones a la salud y así lo confesó durante una entrevista en un programa de Telemundo.

El martes 2 de mayo, la empresaria y modelo puertorriqueña fue invitada a “La mesa caliente”, donde le preguntaron acerca de diversos temas.

Aunque contó un poco sobre su enfoque personal tras su complicada separación, también reveló que había sufrido un derrame cerebral hace unos meses.

¿CÓMO FUE EL EPISODIO DE DERRAME CEREBRAL DE MARIPILY RIVERA?

Durante una conversación con los panelistas de “La mesa caliente”, Maripily Rivera confesó que habría sufrido de un leve derrame cerebral. Sin embargo, no sabe en qué momento ocurrió el percance médico, pues no se dio cuenta hasta que fue alertada por una amiga suya sobre un aspecto inusual en su rostro a mediados de abril.

“Ese día me levanto y estoy hablando con la amiga mía y me dice: ‘Ay Mari, tú tienes la boca virada y el ojito apagado’. Yo ignorante. ¿Qué voy a pensar yo? Le digo: ‘ay nena sí, eso es que me inyecté los labios, eso es parte de eso’”, empezó a contar.

Maripily Rivera en el programa "La mesa caliente" (Foto: Telemundo)

Aunque al principio desestimó que haya ocurrido algo serio, su amiga pudo identificar que era algo más que los efectos de las inyecciones de ácido hialurónico y le insistió en que consultase con un médico. Una vez con el experto, este confirmó sus sospechas y le informó que había sufrido un “stroke” (derrame).

“A mí no me dio absolutamente nada, yo no sentí nada. Al otro día me hago los exámenes. Sí me dio un derrame cerebral, pero fue algo leve. ¿En qué momento? No lo sentí”, aclaró.

¿QUÉ HABRÍA CAUSADO EL DERRAME CEREBRAL DE MARIPILY RIVERA?

Al parece, lo que habría causado el derrame cerebral de Maripily Rivera sería un elevado nivel de estrés y poco descanso. La propia empresaria confesó que se sobre esfuerza en el aspecto laboral y personal, además de siempre estar preocupada por su hijo, Joe Joe.

“Yo entiendo que es mucho trabajo, el estrés, que mi hijo es corredor de carros y en ese momento tuvo un accidente fuerte”, contó.

Después del susto que sufrió, el cual pudo tener repercusiones mucho más graves, Maripily ha optado por darse un descanso y bajar ritmo de trabajo.

“Aprendí a descansar, a dejarme llevar por el cuerpo, la mente. No estresarme tanto, bajarle un poco al trabajo, porque nosotros nos vamos, el trabajo y el dinero se quedan”, agregó.

Esta postura también se las recomendó a los televidentes y sus seguidores, invitándolos a darse un tiempo para descansar y darse mucho amor propio.

¿CÓMO SIGUE LA SALUD DE MARIPILY RIVERA?

Dentro de todo, Maripily Rivera asegura de que se siente bien y ha continuado con sus actividades, siendo invitada a programas de televisión y haciendo su rutina diaria de ejercicios para mantener su figura.