Marisol González es una reconocida y popular modelo y conductora de México que acaba de renunciar, repentinamente, al programa “Hoy” de Televisa. Su salida ha despertado muchas suspicacias acerca de los motivos que tuvo para tomar esa decisión. Se ha especulado sobre su relación de trabajo con Andrea Escalona y Galilea Montijo. Sin embargo, para despejar los rumores, la presentadora salió a contar su principal razón para dejar el espacio televisivo.

Montijo fue la primera en abrir el camino para que Marisol González informe a los televidentes que ya no iba a continuar en “Hoy”.

“Ya queremos que regreses… Esta no es la despedida oficial. Queríamos que supieran por tu propia boca”, dijo Galilea en alusión a los posibles dimes y diretes sobre su renuncia.

Mientras que Andrea Legarreta también señaló, en ese sentido, las especulaciones que podría generar su ausencia en el programa, algo a lo que le restó importancia. “Y si quieren decir cosas feas que digan”, dijo.

¿QUÉ MOTIVÓ LA RENUNCIA DE MARISOL GONZÁLEZ?

Marisol González contó que ha decidido renunciar a “Hoy” de Televisa por un asunto profundamente familiar.

La conductora señaló que necesita pasar más tiempo con su familia, por lo que ha concluido que lo mejor es dar un paso al costado del espacio televisivo.

“Se han portado todos increíbles… me cuesta mucho porque no quiero, no quiero dejar, no sé estar sin trabajar, pero por ahora es una decisión familiar. Nos queremos dar un tiempo y atender a mi equipo. Espero que sea un tiempo y regresar”, explicó.

¿CÓMO REACCIONARON LAS CONDUCTORAS DE “HOY” ANTE LA SALIDA DE MARISOL GONZÁLEZ?

Las compañeras de “Hoy” de Marisol González señalaron su tristeza por la renuncia de la conductora y le dijeron que el programa siempre será su casa.

“Aquí está tu lugar, eres una niña hermosa, no saben lo hermosa que es por dentro. Te conozco de hace muchos años, siempre has sido una niña buena, dulce, chambeadora. A veces nos toca jalar de lado de la familia. Pero aquí está tu lugar”, dijo Legarreta.

Mientras que Andrea Escalona señaló que “más allá de lo que se diga de que en ‘Hoy’ no somos una familia. Te queremos”.

