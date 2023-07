Mark Wahlberg es una de las estrellas más grandes de Hollywood. El actor estadounidense tiene una filmografía destacable, en la que resaltan películas como “The Departed” (2006), “The Perfect Storm” (2000) y la comedia “Ted” (2012). Sin embargo, quizá no muchas personas sepan que una de las mejores producciones de su trayectoria hoy ya no es del agrado del intérprete. Esta no es otra que “Boogie Nights” (1997).

La cinta se titula “Juegos de placer” en español y es una de las obras de culto del cineasta Paul Thomas Anderson. En ese sentido, fue nominada en tres categorías de los premios Óscar e hizo que Burt Reynolds sea galardonado con el Golden Globe a Mejor Actor de Reparto.

Pero, ¿por qué la Wahlberg ahora reniega de esta notable comedia dramática? Las razones sorprenderán a más de uno.

¿DE QUÉ TRATA “BOOGIE NIGHTS”?

“Boogie Nights” narra las aventuras de un joven de 17 años en la industria del cine para adultos de California, a finales de los años setenta y principios de los años ochenta.

El relato inicia cuando Eddie Adams es descubierto por Jack Horner, un director veterano que lo transforma en una celebridad de esta subcultura. No obstante, la fama repentina le pasa factura al protagonista.

Vale precisar que la idea del largometraje nació luego de que Paul Thomas Anderson trabajara en el cortometraje documental “The Dirk Diggler Story” (1988).

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “BOOGIE NIGHTS”

MARK WAHLBERG ACEPTÓ EL PAPEL QUE RECHAZÓ LEONARDO DICAPRIO

Mark Wahlberg aceptó el protagónico en esta película, cuando ya tenía fama como estrella del rap bajo el nombre de Marky Mark. Sin embargo, este rol le brindaba una gran oportunidad para demostrar su talento como histrión.

“Ni siquiera quería leer el guión porque me desanimaba el tema. Entonces empiezas a oír a todo el mundo en la ciudad: ‘No, no, tienes que leer esto’. Finalmente, lo cogí a regañadientes, leí 35 páginas, lo dejé y me dije: ‘Esto puede ser muy bueno o muy malo’”, afirmó el intérprete a ABC News.

Vale precisar que el papel inicialmente iba dirigido a Leonardo DiCaprio, pero este último no pudo aceptar el proyecto por su compromiso con “Titanic” (1997) de James Cameron.

¿POR QUÉ MARK WAHLBERG SE ARREPIENTE DE GRABAR “BOOGIE NIGHTS”?

Pese al reconocimiento de la crítica, Mark Wahlberg aseguró que se arrepiente de su participación en “Boogie Nights”. Con el tiempo, la estrella se volcó a la práctica del catolicismo, por lo que ha tratado de que su filmografía incluya producciones que reflejen sus valores como hombre de fe.

Lo cierto es que la celebridad no sabía cómo explicarle a sus hijos de qué trataba la trama del largometraje y, en tono de broma, confesó que fue una de “las peores decisiones de su carrera”.

“Siempre espero que Dios sea un fanático del cine y también que perdone, porque he tomado algunas malas decisiones en mi pasado (...) Espero que tenga sentido del humor, porque he tomado decisiones que no le parecerían bien”, le reveló a Entertainment Weekly.

