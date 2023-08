Con 80 años de experiencia en su haber, la reconocida Martha Ofelia Galindo ha construido una amplia trayectoria en los ámbitos de la televisión, el teatro y el cine, asumiendo numerosos personajes de gran importancia en todo México. No obstante, en el presente, su situación parece ser algo complicada debido a un tema en particular: su edad.

Sus otros papeles en el entretenimiento han logrado calar en la audiencia a lo largo de los años. Eso sí, es su icónico papel en “Maestra Canuta” lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Martha Ofelia Galindo.

No obstante, la experiencia en el mundo de la actuación parece no estar tan valorada como se debe. Y es que, a sus más de 90 años, Ofelia Galindo ha declarado que no se ha logrado encontrar trabajo debido a la falta de ofertas laborales.

LA DURA REALIDAD DE MARTHA OFELIA GALINDO EN LA ACTUALIDAD

La intérprete de 94 años contó que los actores de su generación atraviesan una difícil situación por temas de edad. Según contó, ya no recibe ofertas ni invitaciones a proyectos actuales, pese a tener todas las aptitudes necesarias.

“Me gustaría que se hiciera una compañía de actores viejos; que nos tomaran en cuenta para trabajar, porque (México)es el único país que no le importan los actores viejos y es una aberración total, porque, precisamente, los actores viejos tenemos una experiencia inmensa”, dijo la nonagenaria actriz a Las Marianotas.

Asimismo, recalcó la falta de oportunidades que vienen teniendo todos los artistas una vez llegan a cierta edad, pues la experiencia no está bien valorada. “Me gusta mucho el teatro y la tele también me gusta mucho, pero, como digo, es una estupidez que la gente no aproveche talento, experiencia de una gran parte de actores viejos que podríamos estar juntos”.

De momento, Martha Ofelia Galindo seguirá aguardando por una nueva oportunidad en el ámbito profesional. “Sería maravilloso que se valorara la trayectoria y el legado que los actores veteranos han aportado a nuestro país”, finalizó.

SERIES DE MARTHA OFELIA EN LA TELEVISIÓN

“Como dice el dicho” (2015)

“La hora pico” (2007)

“La parodia” (2006)

“¡Qué madre, tan padre!” (2006)

“La escuelita VIP” (2004)

“Cero en conducta” (1999-2003)

“Mujer, casos de la vida real” (1996-1998)

“Hasta que la muerte los separe” (1994)

“Dr. Cándido Pérez” (1993)

“Las aventuras de Capulina” (1988)

“Las solteras del 2″ (1988)

“Cachún cachún ra ra!” (1981)

