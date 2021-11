¿Cómo Martín Liberman se convirtió en padre? El periodista argentino de 45 años y su exesposa Marcela Greco pasaron por una odisea para convertirse en padres, algo que tanto anhelaban y no se les daba a pesar de los incontables esfuerzos médicos. Sin embargo, consiguieron lograrlo y recibieron con amor a Blas, su único hijo. Por eso, el comentarista deportivo se emocionó en la última gala de “Los 8 escalones del millón”, al apoyar a un concursante que también está en sus zapatos, buscando la forma de traer un bebé al mundo.

El famoso presentador forma parte del jurado del programa que conduce Guido Kaczka y se emocionó al saber de la historia de Walter, quien dijo que busca ganar el premio para realizar fertilizaciones in vitro y convertirse en padre junto a su pareja.

“A Walter le quiero decir que para mí tiene la causa más noble del programa. Yo soy padre por haber tenido el dinero para afrontar las fertilizaciones in vitro, lo cual es una injusticia tan grande”, dijo el conductor de televisión, uno de los más influyentes de la región.

De inmediato, empezó a contar un poco de lo que fue su camino, junto a Greco, para traer a Blas Liberman al mundo. “He pasado por decenas de fertilizaciones in vitro así que comparto, entiendo, me emocioné y me parece injusto porque no hay causa mas noble que traer un hijo al mundo, y es lo mas grande que hay y es increíble que pueda ser padre el que tiene plata y no pueda serlo el que no tiene plata”, manifestó en el mencionado show.

Martín Liberman como conductor de televisor. (Video: Fox Sports)

¿CÓMO FUE LA HISTORIA DE MARTÍN LIBERMAN PARA CONVERTIRSE EN PADRE DE BLAS?

Martín Liberman y su ahora exesposa Marcela Greco se sometieron a una serie de procedimientos médicos para convertirse en padres de Blas. Al periodista le diagnosticaron azoospermia, por falta de espermatozoides, y parecía que sus sueños de paternidad no serían posibles.

Liberman se operó, pero luego los médicos le dijeron que su esposa tenía pocos óvulos, era “baja respondedora”. Durante varios meses, hicieron una serie de tratamientos con pastillas, inyecciones, hasta que llegaron a consultar con el doctor Sergio Pasqualini.

La séptima inseminación fue la última que iban a hacer, agotados por tantos esfuerzos y gastos. Greco aceptó hacer el intento final y, el 29 de setiembre de 2008, cuando el comentarista estaba reponiendo su celular robado, le informaron que su esposa estaba embarazada y, sin aguantar el llanto, el periodista se fue a su casa a celebrar el gol más esperado de su vida.

¿QUÉ DIJO MARTÍN LIBERMAN SOBRE PIERRE MANRIQUE?

Martín Liberman le dedicó unas palabras al periodista peruano Pierre Manrique, quien falleció el 9 de noviembre, resaltando su trayectoria en el mundo del deporte.

“No salgo de mi asombro y me invade la tristeza por la muerte de mi querido colega Pierre Manrique en Perú. Atento, cordial, amable, educado, investigador, gran productor y periodista. QEPD Pierre querido. Te fuiste demasiado temprano pero dejaste huella. Mis sinceras condolencias”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, Pierre Manrique estudió en la Escuela Superior de Periodismo Deportivo del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires. Por esa razón, colegas de ese país lo conocen y recuerda con gran afecto.

No salgo de mi asombro y me invade la tristeza por la muerte de mi querido colega Pierre Manrique en Peru. Atento, cordial, amable, educado, investigador, gran productor y periodista. QEPD Pierre querido. Te fuiste demasiado temprano pero dejaste huella.Mis sinceras condolencias — Martin Liberman (@libermanmartin) November 9, 2021

¿QUÉ PIENSA MARTÍN LIBERMAN SOBRE CRISTIANO RONALDO?

Cristiano Ronaldo tiene admiradores en todo el mundo. Pero sin dudas uno de los más efusivos fanáticos es el periodista argentino Martín Liberman, quien volvió a remarcar su preferencia por el portugués, por encima de Lionel Messi.

“Para mí el número 1 del mundo es Cristiano Ronaldo. Soy un outsider, lo reconozco”, contestó Martín Liberman con mucho ímpetu, a una compañera del programa Agenda Fox Sports, quien se inclinaba por su compatriota.

TROME | Magaly Medina sobre entrevista a Martín Liberman en Al Ángulo (Magaly TV)