Con solo nueve meses de edad, las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen se convirtieron en toda una sensación en la pantalla chica tras haber dado vida, durante ocho temporadas, a la pequeña Michelle Tanner en la serie “Full House” (“Tres por tres”, en español). La interpretación compartida, entre los años 1987 y 1995, las llevó a tener gran popularidad en diversos países, por lo que fueron convocadas para diversas producciones tanto televisión como cine. Si bien, comenzaron a forjarse una exitosa carrera actoral, de un momento a otro decidieron alejarse definitivamente de los estudios de grabación para dedicarse a otra actividad muy distinta.

Aunque ahora ambas se dedican al mundo de la moda, son muchos los que se preguntan por qué no volvieron a hacer películas ni series, a pesar de que el público, los directores y productores las aclamaban. Cabe resaltar que tras su paso por “Full House”, ellas participaron en “Switching Goals” (1999), “Holiday in the Sun” (2001), “So Little Time” (2001-2002), “New York Minute” (2004), entre otros proyectos más.

Mary-Kate y Ashley Olsen fueron contratadas como Michelle Tanner porque fueron las únicas bebés que no lloraron durante las audiciones (Foto: Fuller House / ABC)

LA PODEROSA RAZÓN POR LA QUE MARY-KATE Y ASHLEY OLSEN SE ALEJARON DE LA ACTUACIÓN

Mary-Kate y Ashley Olsen se alejaron de la actuación porque ya no estaban cómodas en la industria, que cada vez más requería de todo su tiempo, llevándolas a decirle adiós a los sets de grabación para analizar lo que realmente querían.

“Estaba leyendo guiones y, finalmente, les dije a las personas que me representaban: ‘Necesito hacer las cosas al 100%. No siento que pueda darte el 100% de mi tiempo (…)’. Lo que sí sabíamos era que queríamos tomarnos ese tiempo para tomar un descanso de lo que estábamos haciendo anteriormente y explorar cosas que nos interesaban, y explorar lo que la vida tiene para ofrecer. Queríamos explorar hacer algo de nosotras mismas”, señaló Ashley Olsen en una entrevista a la revista Allure en 2013.

Cuando cumplieron 18 años, las hermanas asumieron el control total de Dualstar, la empresa que establecieron para producir películas televisivas.

Mary Kate (derecha) y Ashley Olsen (izquierda) llegan a la Gala Benéfica del Instituto del Traje en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2015 en Nueva York (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

¿QUÉ HICIERON TRAS ALEJARSE DE LA ACTUACIÓN?

Mientras que Ashley Olsen dejó de actuar a tiempo completo en 2004 hizo su última pequeña aparición en “I’m Still Here” (2010), Mary-Kate Olsen apareció por última vez en “Beastly” (2011). Para ello, las gemelas habían fundado, en 2006, la marca de moda The Row, de acuerdo con i-D.

Sus prendas, según ellas, debían ser cómodas para todos los cuerpos con telas de gran calidad. La marca resaltó entre varias, siendo incluida en pasarelas íntimas. Tras ello lanzaron dos líneas de ropa: Elizabeth and James y Olsenboye.

“Hay mucha presión que nos ponemos a nosotras mismos. Siento que somos muy afortunadas de tener una gran asociación y de que podemos confiar en el apoyo mutuo porque me imagino que puede ser muy solitario”, dijo en una entrevista Mary-Kate a Vogue Australia.

Las actrices Ashley (i) y Mary-Kate Olsen en la Met Gala 2016 (Foto: EFE)

¿QUÉ OPINAN MARY-KATE Y ASHELY OLSEN CUANDO LAS LLAMAN CELEBRIDADES?

Tras la exitosa carrera infantil y juvenil que tuvieron Mary-Kate y Ashely Olsen, quienes se alejaron de la actuación y se centraron en el mundo de la moda, ellas consideran que no deben ser llamadas o consideradas celebridades porque es un término que no les corresponde porque ya no están en escena.

“Es raro que te llamen celebridad o que hablen de ello. No hablo de ser una celebridad en mis reuniones de negocios. No hablo de eso con mis amigos. No es parte de mi vida. Es una percepción de los medios de quién soy. Es muy extraño. Quiero decir, si veo una foto mía de un paparazzi caminando que está en una revista o algo así en algún evento, es como si lo viera desde el punto de vista de un extraño. Hay casi como un personaje, y luego estoy yo”, indicó Mary-Kate a Elle en 2012.