La periodista de espectáculos Matilde Obregón se ha caracterizado por siempre mostrar una sonrisa frente a las cámaras y no es para menos, pues el género del espectáculo muchas veces obliga a los presentadores a mostrar su diversión a los espectadores. Sin embargo, en estos momentos no hay motivos para estar feliz ni salir al frente a disimular algo que no se puede.

En estos momentos, la conductora de televisión se encuentra atravesando uno de los momentos más complicados de su vida luego de confirmarse que uno de sus gemelos, Francisco Forasteri, perdió la vida durante la madrugada del domingo 27 de agosto tras un accidente en una propiedad ubicada en Valle de Bravo, al oeste de la ciudad de México.

¿QUÉ PASÓ CON EL HIJO DE MATILDE OBREGÓN?

De acuerdo a los reportes de medios de comunicación mexicanos, el accidente se produjo cuando un balcón de una casa en Valle de Bravo se colapsó, dejando heridas a un total de cinco personas que se encontraban en esa zona de la vivienda, entre ellas los hijos gemelos de la presentadora de espectáculos Matilde Obregón.

Lamentablemente, Francisco, de 29 años de edad, murió esa madrugada en el accidente, mientras que su hermano, Diego, fue llevado a un hospital debido a la gravedad de las heridas sufridas en ese fatídico suceso. De momento, no se conocen muchos detalles al respecto, pues Obregón aún no se ha pronunciado de forma pública.

Se cuenta que los dos gemelos, junto a un grupo de amigos, habían alquilado la vivienda de Valle de Bravo para disfrutar de unas pequeñas vacaciones sin alejarse mucho de ciudad de México. Para mala suerte de todos, aquella noche, mientras estaban comiendo, el balcón no soportó más y cayó al suelo de manera abrupta, dejando heridos a todos los que se encontraban allí.

Alertados por lo que había pasado, al lugar llegaron personal del Ejército Mexicano, el Servicio de Emergencias del Estado de México y elementos de Protección Civil Municipal, quienes, en conjunto, se encargaron de rescatar a las personas atrapadas y llevarlas a un centro de salud cercano para recibir las atenciones médicas necesarias en ese momento y situación.

La revista TV Notas, fundada por Matilde Obregón, publicó un mensaje de condolencias por el fallecimiento de Francisco Forasteri Obregón (Foto: TV Notas)

LAS FOTOS DEL ACCIDENTE

En redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, entre otras, se han difundido unas imágenes de lo que había ocurrido aquella noche mientras se realizaban los trabajos de recate. Según lo que se comenta, esas fotografías fueron tomadas por la Zona Militar No. 22 para luego ser difundidas.

Algunos medios de comunicación también han compartido esas fotos, en las que se puede ver el momento en el que se está realizando la labor de rescate, así como algunos escombros que han quedado por lo ocurrido.

Por ejemplo, se ve la estructura colapsada, unos ventanales amplios, vidrios rotos y demás partes de la vivienda que quedaron amontonadas en este trágico accidente que ha pintado de luto a toda la familia de la periodista Matilde Obregón.