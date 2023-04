Matthew McConaughey es un reconocido histrión estadunidense que fue galardonado con un premio Óscar, un Globo de Oro y un SAG por su actuación en “Dallas Buyers Club” (2013). Aunque también centró su carrera en la producción, en octubre de 2020 debutó como escritor al publicar su libro autobiográfico titulado “Greenlights”, en el que cuenta parte de su vida, precisamente fue aquí donde reveló cómo falleció exactamente su padre en el año 1992.

En los siguientes párrafos te detallamos la extraña muerte de su progenitor a los 88 años. Cabe señalar que cuando dejó de existir el papá del actor de “El lobo de Wall Street”, “Free State of Jones” y “The Gentlemen”, él tenía 23 años.

¿CÓMO MURIÓ EL PADRE DE MATTHEW MCCONAUGHEY?

Matthew McConaughey detalló en su libro “Greenlights” que su padre James Donald ‘Jim’ McConaughey murió el momento en el que tenía intimidad con su madre Mary Kathleen ‘Kay’ McCabe.

“Recibí una llamada de mi mamá, quien me dijo: ‘Tu padre murió’. Mis rodillas se doblaron (…). No podía creerlo. Él era mi papá. Nadie ni nada podría matarlo, excepto mamá. Siempre nos decía a mí y a mis hermanos: ‘Chicos, cuando me vaya voy a estar haciéndole el amor a su madre’. Y eso es lo que pasó, tuvo un ataque al corazón cuando llegó al clímax”, señaló a People en español.

La vez que Matthew McConaughey llegó para el estreno en Los Ángeles de la temporada 3 de la serie "True Detective" de HBO en el Directors Guild of America el 10 de enero de 2019 (Foto: Chris Delmas / AFP)

De esta forma, el actor describió brevemente cómo dejó de existir su progenitor, el jugador profesional de fútbol americano, en 1992 cuando tenía 88 años.

En otro momento, recordó cómo era la relación de sus padres. “Eran, a veces, violentos (…). Como digo en el libro, así es como se comunicaban”, indicó.

