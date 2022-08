Margot Robbie se encuentra grabando la película “Barbie” junto a Ryan Gosling en Venice Beach, ubicada en Los Ángeles, California, Estados Unidos. La actriz australiana ha conquistado Hollywood con sus múltiples interpretaciones, pero el desafió más grande de su carrera llegó en 2013 cuando apareció en la cinta “El lobo de Wall Street” junto a Leonardo DiCaprio.

La intérprete se dio a conocer en Hollywood a sus 23 años cuando participó en la película del director Martin Scorsese. A partir de entonces su fama creció como la espuma y luego ha encarnado personajes icónicos como Harley Quinn en el “Suicide Squad” o Sharon Tate en “Érase una vez en Hollywood”.

Margot Robbie reveló que no fue sencillo su trabajo en “El lobo de Wall Street”, donde interpretó a Naomi Lapaglia, pues tuvo que grabar escenas íntimas y aparecer sin ropa, algo que nunca había hecho en su carrera hasta ese momento. Pero, ¿cómo lo logró? Aquí te lo contamos.

Margot Robbie interpretó a Naomi Lapaglia, la sensual y joven novia de Jordan Belfort, personaje de Leonardo DiCaprio (Foto: Paramount Pictures)

¿QUÉ HIZO MARGOT ROBBIE PARA GRABAR SU PRIMERA ESCENA ÍNTIMA EN “EL LOBO DE WALL STREET”?

En entrevista para The New York Times en diciembre de 2013, Margot Robbie reveló que se tomó tres tequilas para bajar la tensión y los nervios que sentía al grabar su primera escena íntima con Leonardo DiCaprio en la película “El lobo de Wall Street”.

“Mi primera escena atrevida fue estar parada bajo la puerta, totalmente desnuda. Así que eso fue como sumergirse sin aviso. Y yo estaba petrificada. Llegué a trabajar esa mañana y estaba temblando, muy asustada y me decía ‘no puedo hacer esto’”, contó la actriz australiana.

La escena en la que aparecía Margot Robbie requería que ella saliera completamente desnuda (solo con medias de seda negra puestas), por la naturaleza de dicha escena, los mismos directores le sugirieron que podría hacerla con una bata puesta.

“El lobo de Wall Street” es una película de 2013 dirigida por Martin Scorsese, basada en las memorias del mismo nombre de Jordan Belfort (Foto: Paramount Pictures)

Sin embargo, ella con toda su experiencia y profesionalismo decidió llevarla a cabo tal cual venía en el guion y así sucedió.

“Me tomé tres tragos de tequila y luego me quité la ropa e hice la escena, y estuve bien. Me ayudó a que no me temblaran las manos y me dio un poco de confianza”, dijo Margot Robbie.

En la cinta “El lobo de Wall Street”, Margot Robbie interpretó a la sensual y joven novia de Jordan Belfort. La escena en concreto que grabó la actriz australiana y Di Caprio, es una de las más icónicas de la producción dirigida por el director Martin Scorsese.

El elenco de la película incluye a otros reconocidos actores de Hollywwod como Jonah Hill, Jean Dujardin, Rob Reiner, Kyle Chandler y Matthew McConaughey.