Desde que se anunció que Greta Gerwig estaría a cargo de la dirección del live-action que se hará sobre Barbie, una de las muñecas más famosas de todos los tiempos, los fanáticos esperan con ansías qué tiene para ofrecer. Margot Robbie dará vida a la protagonista, mientras que Ryan Gosling, interpretará a Ken, su perpetuo compañero. Sin embargo, de acuerdo con el actor, su vida no será tan perfecta como parece.

Greta Gerwig es una actriz, guionista y directora de cine que ha adquirido mucho reconocimiento por su reciente labor en cintas como “Frances Ha”, “Lady Bird” y “Mujercitas”.

En esta ocasión, escribió “Barbie” en colaboración con su pareja Noah Baumbach, escritor y director de “Historia de un matrimonio”, protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johanson. Ambos han trabajado de la mano en varios proyectos cinematográficos, dando historias bastante realistas y humanas, por lo que genera mucha intriga lo que han ideado para esta entrega.

Greta Gerwig y Margot Robbie en el set de grabación de "Barbie" (Foto: Amco / BACKGRID)

¿QUÉ LE PASARÁ A KEN EN LA NUEVA PELÍCULA DE BARBIE?

En las diversas películas y series que se han hecho sobre Barbie, Ken siempre ha aparecido como un personaje secundario. El público objetivo eran mujeres y niñas, por ello, el foco principal estaba en el personaje femenino, pues se buscaba trasladar este empoderamiento.

Sin embargo, en la nueva cinta, han decidido darle más profundidad al novio de Barbie, sin necesariamente robarle protagonismo. De acuerdo con lo que contó Ryan Gosling a la revista “Variety”, Ken tendrá una vida un poco complicada.

“Ken no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene auto, no tiene casa. Está atravesando por algunas cosas”, explicó el actor de 41 años.

¿DE QUÉ TRATARÁ “BARBIE”?

Todavía no se conocen con exactitud los detalles de la trama que han construido Greta Gerwig y Noah Baumbach para “Barbie”. No obstante, con las declaraciones de Gosling sobre el camino que tomaría la historia de Ken, aumentan los rumores que se tratará de una comedia dramática en la que los muñecos se encuentran perdidos en el mundo real.

“No es lo que crees que es, a menos que lo sea. Y luego sabes lo que es, pero no creo que eso sea lo que crees que es. Espera, ¿de qué estamos hablando?”, dijo Gosling sobre la película, sin querer revelar muchos detalles.

Además, el actor de “El diario de una pasión” bromeó respecto al claro mandato de no dar ninguna información importante, de lo contrario, vendría Mattel “a encerrarlo en una caja”.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL REPARTO DE “BARBIE?

Hasta el momento, se ha confirmado la participación de varias actrices y actores conocidos, pero solo se conocen los personajes de los protagonistas. El elenco incluye célebres comediantes, miembros del “Universo cinematográfico de Marvel” y participantes de conocidas serie de Netflix.

Margot Robbie como Barbie

Ryan Gosling como Ken

Ritu Arya

Emma Mackey

Will Ferrell

Simu Liu

America Ferrera

Kate McKinnon

Alexandra Shipp

Hari Nef

Rhea Perlman

Jamie Demetriou

Emerald Fennell

Ariana Greenblatt

Ncuti Gatwa

Kingsley Ben-Adir

Scott Evans

Issa Rae

Connor Swindells

Nicola Coughlan (se rumorea)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BARBIE” DE GRETA GERWIG?

La nueva película live-action de la icónica muñeca Barbie todavía se encuentra en proceso de grabación, por lo que todavía tienen un largo camino por delante.

Debido a ello, “Barbie”, dirigida por Greta Gerwig, se estrenará en cines el 21 de julio de 2023.