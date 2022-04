Con 44 años de edad, el actor mexicano Mauricio Ochmann ha experimentado de todo un poco en su carrera, pues ha tocado el techo con sus más grandes trabajos, pero también estuvo en lo más hondo posible debido a unos problemas que tuvo relacionados con sus adicciones.

Cuando todo parecía que iba a seguir desmoronándose en la vida del artista, él mismo salió adelante y tomó la radical decisión de acudir a un centro de rehabilitación y tratar los males que tanto lo estaban aquejando. Pese a todo lo que tenía por delante y las consecuencias de su elección, primó su salud por encima de todo.

Los detalles de ese momento tan importante en su vida se han conocido en una entrevista con el youtuber Roberto Martínez, quien en su podcast sacó el tema de las adicciones del actor con la finalidad de saber un poco más acerca de su vida.

El actor mexicano Mauricio Ochamnn contó sobre la vez que fue internado en un centro de rehabilitación (Foto: Telemundo)

LA DECISIÓN DE IR A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN

El actor que acaba de estrenar la película “¿Y cómo es él?” recordó la vez en la que sus adicciones lo estaban consumiendo y quiso frenar con todo eso para curarse, aunque ello implicaba dejar de asistir a una telenovela que ya estaba siendo grabada y en la que él participaba.

Pese a todos los problemas legales que quizá se le venían en un futuro, siguió con su decisión, la cual considera como una de las mejores que ha tomado en su vida, teniendo en cuenta que obtuvo los resultados que tanto necesitaba para salir de ese frívolo mundo en el que estaba viviendo.

“Mi nivel de consumo era muy fuerte. Aunque sí llegaban unos momentos en que sentía que me muero haciendo el proyecto o me interno. Tomé la decisión de internarme y enfrenté todas las consecuencias que eso conllevo, porque para mí fue una experiencia bien bonita. Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida porque me di la oportunidad de crecer”, sostuvo.

LA EXPERIENCIA DE MAURICIO OCHMANN INTERNADO POR SUS ADICCIONES

Una vez que se internó en un centro de rehabilitación, el actor Mauricio Ochmann se sintió muy bien pues recibió la ayuda necesaria para dejar de lado sus adicciones. Es más, reconoce que aquella etapa lo ayudó para tener las herramientas necesarias con la finalidad de seguir trabajando de por vida.

“Fueron como 35 días internado haciendo terapia física, mental y emocional, porque al final la adicción es una enfermedad y es trifásica, hay que atacarla en sus tres áreas. Fue muy bonito porque me dieron herramientas para seguir trabajando el resto de mi vida”, comentó el artista mexicano.

MAURICIO OCHMANN TRAS SU SALIDA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN

El actor indicó que, tras salir de su terapia, fue muy duro consigo mismo y las personas que estaban a su alrededor consideraban que era alguien puro y que ya no podía hacer algunas cosas que antes sí respecto a la diversión que mantenían en grupo.

“Cuando me recuperé me decían que me volví como inmaculado. Me fui de un extremo a otro y luego tuve que encontrar el equilibrio. Yo por eso recomiendo terapia, uno se tiene que conocer, buscarle al equilibrio. Uno no va a terapia porque esté loco, sino porque hay que conocerse”, añadió.