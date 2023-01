“M3GAN” acaba de llegar a cines latinoamericanos y dentro de poco estará disponible en Estados Unidos, pero la historia de la malévola robot ya está causando sensación. Por ello, muchos fanáticos se preguntan si la película de terror tiene una segunda parte planificada para el futuro.

La cinta creada por James Wan (“Aquaman”) y Akela Cooper (“Malignant”) gira en torno a Gemma, una brillante ingeniera robótica que debe cuidar a su sobrina luego de que sus padres murieran. Incapaz de asumir esta nueva faceta, se apoya en su más reciente proyecto: una robot con inteligencia artificial que se encargará de proteger a Cady, pero pronto se volverá muy peligrosa.

Hasta el momento, la cinta parece tener buen recibimiento, pues ha obtenido un 94% en el Tomatometer de Rotten Tomatoes. El consenso de la crítica la describe como “se ríe de sí misma, por lo que es más entretenida. M3GAN es una extraña comedia de terror que provoca risas con tanta facilidad como escalofríos”.

¿“M3GAN” TENDRÁ SEGUNDA PARTE?

Hasta el momento, no hay una confirmación oficial acerca de una secuela de la película, pero hay varias pistas y declaraciones de las personas a cargo que podrían indicar que habrá una “M3GAN 2″.

Recientemente, el creador y productor de la cinta de terror conversó con Collider y reveló que tiene pensado seguir la misma fórmula de un mundo extendido que ha realizado con “El conjuro”, aunque no se atreve a asegurar que tendrá el éxito que esperan.

“No me gusta hablar de secuelas tan pronto. La película aún no ha salido. Lo que diré a eso es que, en cualquiera de mis películas, ya sea ‘The Conjuring Universe’, ‘Saw’, ‘Malignant’ o ‘M3GAN’ aquí, nos gusta pensar en un mundo más grande”, explicó el pasado 4 de enero al medio digital, poco antes del estreno del largometraje.

M3GAN realizando el baile que ha llamado la atención de las redes sociales (Foto: Universal Pictures)

Dado que Wan ya tiene en mente qué otros acontecimientos podrían ocurrir en una posible secuela, todo dependería de qué tan bien le vaya a “M3GAN” en taquilla. Así lo expresó el cineasta: “Entonces, si tenemos la suerte de tener secuelas, entonces tenemos una idea de hacia dónde queremos ir”.

Asimismo, Gerard Johnstone, el director a cargo de esta entrega, también ha confesado su disposición de realizar una segunda película.

¿HABRÁ UN ENFRENTAMIENTO ENTRE M3GAN Y ANNABELLE?

Desde que se anunció la trama y el tráiler de “M3GAN”, muchos la han comparado con otros personajes inanimados, pero mortales como Annabelle, la muñeca demoníaca. La periodista de Collider no dudó en preguntarle acerca de la posibilidad de que haya un cross-over en el futuro, pero todo indica que no pasará.

James Wan aclaró que se tratan de “dos estudios separados”, pues las películas de “Annabelle” son realizadas por New Line Cinema y distribuidas por Warner Bros. Pictures, mientras que la de “M3GAN” ha sido en asociación con Blumhouse Productions y Universal Pictures.