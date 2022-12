El 2022 está por concluir y no queríamos dejar a nuestros fanáticos del terror sin la lista de las mejores películas de su género favorito. Por supuesto, hemos hecho una meticulosa selección de las propuestas más populares del año y algunas que dieron mucho de qué hablar porque incluso causaron desmayos.

Hubo una época en la que los largometrajes de horror eran de pésima calidad y que solo apelaban a los “jump scares” (hacer saltar al público). Un ejemplo de ello es “La noche del demonio” (“Insidious” en inglés) en la que el miedo te dura unos minutos y no sabes si es por el espíritu o por el pésimo vestuario y maquillaje del diablo.

En los últimos años, con la popularización y proliferación de productoras independientes, la industria ha tratado de redimirse con joyas como las que hace Ari Aster: “Hereditary” y “Midsommar”.

Sin embargo, como el cineasta no ha estrenado ninguna este año, les traemos otras propuestas igual de disruptivas del género de terror que no pueden dejar de ver.

"Nope" se estrenó este 2022 e incluye a Daniel Kaluuya y Keke Palmer (Foto: Universal Pictures)

LAS MEJORES PELÍCULAS DE TERROR DE 2022

10. “Hellraiser”

“Hellraiser” es una película de terror sobrenatural dirigida por David Bruckner (“The Night House”). La adaptación de la franquicia sigue a una mujer joven que se está recuperando de un problema con las adicciones y adquiere una caja de rompecabezas que puede invocar a entidades demoníacas.

9. “Terrifier 2″

“Terrifier 2″ fue una de las películas que más sorpresa y controversia causó este año. Aparentemente, es una producción de bajo presupuesto que desperdiciará su tiempo. Sin embargo, el trabajo de Damien Leone le ha dado un toque a la cinta que podría convertirla en una de culto, algo así como “The Room” (2003). Ha sido tan impactante, que personas en el cine vomitaron y se desmayaron.

En esta ocasión, Art the Clown es resucitado por una entidad siniestra y el payaso regresa al condado de Miles para aterrorizar a una adolescente, llamada Sienna Shaw, y a su hermano menor, Jonathan, en la noche de Halloween.

8. “You Won’t Be Alone”

“You Won’t Be Alone” es una película de horror familiar bastante artística que marca el debut de Goran Stolevski como director y guionista. Se sitúa en el siglo XIX en Macedonia, donde una joven de procedencia humilde vivía aislada, hasta que una bruja la convierte en alguien que puede cambiar de forma y la abandona. Mientras explora la sociedad y aprende diversos elementos inherentes a ella, pero la bruja se prepara para volver a poner su mundo de cabeza. Advertimos que tiene escenas de agresión sexual.

7. “Men”

Alex Garland (“Annihilation”) regresa, pero esta vez con una película de terror que tiene como temática general el control de los hombres sobre las mujeres. Jessie Buckley (“The Lost Daughter”) interpreta a una mujer que está de vacaciones en la zona rural británica tras el suicidio de su marido. Desafortunadamente, está rodeada de docenas de hombres que la atormentarán.

6. “Bodies, Bodies, Bodies”

Si les decimos que Pete Davidson (“SNL”) actúa en “Bodies, Bodies, Bodies”, ¿nos creerán cuando les decimos que es una película de terror? Esta propuesta quizás resuene más con un público más juvenil, pero no deja de ser un impecable combinación entre el miedo y la risa.

Un grupo de jóvenes en sus veintes planifican una fiesta en la mansión de una de sus familias para divertirse durante el paso de un huracán. Sin embargo, lo que pensaban que iba a ser un tiempo de placer, se ve oscurecido por amigos falsos y puñales en la espalda, literalmente.

5. “Pearl”

Cuando hablamos de productoras independientes, en buena parte nos referíamos a A24 y el excelente trabajo que está haciendo. “Pearl” es la precuela de “X”, en la que muestran los inicios de la terrorífica anciana que atormentó a los jóvenes en su rancho de Texas. Antes, ella soñaba con salir del pequeño pueblo y triunfar en el cine, pero ve sus sueños truncados por su madre dominante.

4. “Fresh”

“Oh, my god, Sebastian Stan, man you’re looking good”, aunque seas un caníbal (si no entendieron la referencia, @_mrs.stark OH MY GAD #mcu #marvel #avengers #anthonymackie #sebastianstan #sebastianstanmanyourlookinggood ♬ son original - lolo " target="_blank">búsquenla en TikTok). Así es, nuestro querido Bucky es uno de los protagonistas de “Fresh”, en donde una joven conoce a un apuesto y educado hombre después de tener muchas malas experiencias en citas, pero será mucho peor de lo que imaginaban. Pasa de ser una aparente película romántica a una pesadilla al estilo de Jeffrey Dahmer.

3. “X”

“X” es la película original que inspiró a “Pearl” y que marca el regreso de Ti West (“You’re Next”) a sus raíces en el género del terror, aunque puede llegar a ser perturbadora. Está protagonizada por Mia Goth (“Nymphomaniac”) y Jenna Ortega (“Wednesday”).

La película se sitúa en 1979, cuando un grupo de cineastas independientes emprenden un proyecto para adultos en un pueblo rural de Texas. Los jóvenes se hospedan con unos terroríficos ancianos que descubren sus grabaciones y todo se torna de locos. Debemos advertir que hay escenas sexuales bastante fuertes.

2. “Barbarian”

Dirigida por Zach Cregger (“The Civil War on Drugs”), “Barbarian” es una de las propuestas que más combinan un guion inteligente con mucho humor negro. Por supuesto, el factor del miedo es un elemento principal, y no esperábamos menos teniendo a Bill Skarsgård (“It”) como uno de los protagonistas.

Aunque no queremos revelar demasiado de la película, porque es mejor verla sabiendo lo menos posible, podemos decirles que gira en torno a una mujer que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo y alquila una casa para quedarse durante su tiempo en la ciudad. Parecido a “Romance en Verona”, cuando llega descubre que el lugar había sido reservado dos veces por error, pero en lugar de generar una historia de amor, “Barbarian” tiene un desarrollo realista y más perturbador.

1. “Nope”

La tercera película de Jordan Peele ha demostrado estar a la altura. “Nope” es una amalgama de géneros como el horror, ciencia ficción, neo western y con toques refrescantes de comedia negra. Utiliza elementos simbólicos a los que deben estar atentos, y las actuaciones de Daniel Kaluuya (“Get Out”) y Keke Palmer (“Hustlers”) completan una impecable puesta en escena.

La historia gira en torno a la familia Haywood, quienes se encargan de criar caballos para la industria cinematográfica o los anuncios comerciales. Luego de la extraña muerte de su padre por una moneda que supuestamente cayó de un avión, OJ debe hacerse cargo del rancho al mismo tiempo que maneja a su excéntrica hermana y una amenaza que deambula por las nubes.