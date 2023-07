En la era del auge de las plataformas de streaming como Amazon Prime Video, Netflix y Apple TV+, la oferta de títulos se ha vuelto abrumadora, con cientos de opciones que llegan a diario. En medio de esta avalancha de contenido, tomar una decisión sobre qué ver al final del día puede resultar todo un desafío. Sin embargo, no te preocupes, porque estamos aquí para ayudarte. Hemos realizado una cuidadosa selección de las mejores series y películas que estarán disponibles durante la semana del 10 al 16 de julio. Ahora, podrás dejar de buscar y disfrutar sin complicaciones.

En el periodo anterior, algunos de los grandes estrenos incluyen novedades como “La trágica historia de Dolores Roach”, “Unos suegros de armas tomar” y “Falso amor”.

Además, hubo nuevas temporadas para series esperadas como “Jujutsu Kaisen” y “El abogado del Lincoln”.

Esta vez, la oferta será aún más diversa, brindando opciones que se ajusten a todos los gustos. Podrás encontrar divertidas series centradas en misterios intrigantes, emocionantes animes llenos de épica, comedias que exploran el mundo del emprendimiento y esperadas adaptaciones de exitosos best-sellers. Sea cual sea tu preferencia, habrá algo para ti en esta selección de contenido. Prepárate para sumergirte en historias cautivadoras y disfrutar de una semana llena de entretenimiento.

Buda es el representante de la humanidad en la sexta ronda de Ragnarok, yendo contra Zerofuku y más tarde Hajun (Foto: Netflix)

¿CUÁLES SON LOS MEJORES ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE JULIO?

1. “The Afterparty” Temporada 2 (Apple TV+)

Fecha de estreno: miércoles 12 de julio

“The Afterparty” es una comedia que se entremezcla con los misterios de asesinato, en esta segunda temporada la detective Danner (Tiffany Haddish), deberá resolver un nuevo caso. En esta ocasión, la historia inicia en una boda, cuando el novio es asesinado y todos los invitados son sospechosos.

2. “Record of Ragnarok” Temporada 3 (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 12 de julio

Tras la emisión de los primeros 10 episodios, “Record of Ragnarok” mantuvo a la audiencia en vilo con las emocionantes peleas entre Hércules y Jack el Destripador, así como Raiden y Shiva. Hasta ahora, los dioses han obtenido tres victorias, mientras que la humanidad ha logrado dos, lo que hace que las próximas batallas sean determinantes para su destino. ¿Quién crees que prevalecerá como vencedor?

3. “La supervivencia de una chica con curvas” (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 13 de julio

“La supervivencia de una chica con curvas” nos presenta a Mavis Beaumont, una mujer negra y de talla grande que se enfrenta a una encrucijada tras una ruptura no deseada. Decidida a reconstruirse como estilista, Mavis se adentra en un desafiante camino lleno de obstáculos. Con el apoyo de sus seres queridos, una actitud positiva hacia su cuerpo y un estilo personal que realza su encanto, Mavis se embarca en una historia llena de humor y determinación, demostrando que la belleza no está limitada a una talla específica.

4. “Full Circle” (HBO Max)

Fecha de estreno: jueves 13 de julio

En “Full Circle”, una investigación sobre un intento de secuestro que sale mal desencadena una serie de revelaciones sorprendentes. A medida que se desentrañan los hilos del pasado en la serie de Max, se descubren secretos ocultos durante mucho tiempo, revelando conexiones entre diversos personajes y culturas en la vibrante ciudad de Nueva York en la actualidad.

5. “Bird Box: Barcelona” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 14 de julio

Tras el triunfo de la película estelarizada por Sandra Bullock, nos llega una nueva entrega que amplía el universo de este enigmático fenómeno en “Birdbox: Barcelona”. En esta ocasión, seguimos a Sebastian y su grupo, quienes se ven obligados a buscar la manera de sobrevivir mientras se aventuran por la ciudad que solía ser familiar, pero que se presenta completamente transformada cuando cae la oscuridad.

6. “The Summer I Turned Pretty” Temporada 2 (Prime Video)

Fecha de estreno: viernes 14 de julio

La tan esperada segunda temporada de “The Summer I Turned Pretty” (“El verano en el que me enamoré”) está por estrenarse en Prime Video. Al terminar la primera entrega, Sussanah había prometido seguir su tratamiento contra el cáncer. Además, Conrad admitió sus sentimientos hacia Belly. Sin embargo, una terrible pérdida hará que todo vuelva a ponerse en cuestionamiento y el verano no vuelva a ser el mismo.

7. “Tácticas de amor 2″ (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 14 de julio

Asli no es fanática del matrimonio, pero lo que no va a soportar es que su novio Kerem no quiera casarse con ella. Por ello, se propone hacerle cambiar de idea por medio de un plan que no puede fallar: hacerle ver lo maravilloso que sería estar casado con ella. Sin embargo, en esta película turca, no todo irá como piensa.

8. “Jugando con fuego” Temporada 5 (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 14 de julio

Uno de los reality shows más populares de Netflix vuelve con una quinta temporada. Con cada entrega “Jugando con fuego” logra engañar a sus participantes para que no sospechen que se adentran en unos meses de abstinencia sexual. Aunque piensan que están en un lujoso yate, en realidad visitarán la isla donde Lana estará observándolos.

9. “Foundation” Temporada 2 (Apple TV+)

Fecha de estreno: viernes 14 de julio

“Foundation” (“Fundación” en español) regresa con una segunda temporada, donde la tensión se intensifica en toda la galaxia. Más de un siglo ha pasado desde los eventos de la primera entrega y nos sumergimos en un mundo aún más turbulento. Los Cleon se encuentran en decadencia, mientras que una reina vengativa conspira desde las sombras para desmantelar el Imperio desde adentro. Mientras tanto, Hari, Gaal y Salvor se encuentran con una colonia de metálicos que poseen habilidades extraordinarias, capaces de perturbar incluso la psicohistoria misma. Mientras la Fundación y el Imperio se encaminan hacia un inevitable enfrentamiento, el destino de la humanidad se encuentra en una delicada balanza. Prepárate para una temporada llena de conflictos, donde la guerra amenaza con desencadenarse y todo lo que conocemos está en juego.

10. “Zorras” (Atresplayer Premium)

Fecha de estreno: domingo 16 de julio

“Zorras” es una nueva serie de Atresplayer Premium inspirada en la novela de Naomi Casquet y gira en torno a tres amigas que tienen un despertar sexual. Alicia, Diana y Emily son completamente diferentes entre sí. Sin embargo, comparten un deseo común: divertirse, tomar riesgos, liberarse, empoderarse y explorarlo todo. Deciden formar “el club de las zorras” con el propósito de hacer realidad todas sus fantasías sexuales.Si bien el sexo es un tema destacado en la trama, trasciende siendo, ante todo, una historia sobre la amistad y la sororidad.