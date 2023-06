La tan esperada temporada 3 de “The Witcher” ha llegado, y con ella vienen emociones encontradas. La nueva entrega de la serie de Netflix nos sumerge en el mundo oscuro y mágico de Geralt de Rivia, pero desafortunadamente, trae algunas carencias de guión, tanto en estructura como en la construcción de la intriga. SIN SPOILERS.

El 29 de junio se estrenó la tercera edición del programa de fantasía, aunque tan solo fueron los primeros 5 episodios. Continúa con los eventos que vimos en la entrega anterior, cuando Geralt, Yennerfer y Ciri se encontraban en Kaer Morhen, pero deben partir por seguridad de los pocos Witchers que quedan.

Considerando la amplia variedad de series y películas disponibles en streaming, la gran pregunta es, ¿Vale la pena ver la temporada 3 de “The Witcher”? Si eres fanático de la saga y las primeras entregas fueron de tu agrado, lo más probable es que esta también te guste, pues sigue la misma línea.

Y aunque el show ha tenido aspectos positivos como sus efectos especiales, el diseño de vestuario y, por supuesto, el placer de ver a Henry Cavill con esa peluca blanca por última vez (antes de que sea reemplazado por Liam Hemsworth), los errores de sus temporadas anteriores siguen repitiéndose. Y no me refiero solo a esa esa inicial que parece sacada de una película de Zack Snyder.

En la temporada 3, Yennefer debe enseñarle a Ciri a controlar sus poderes, pero necesitará más ayuda (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ NO ME GUSTÓ “THE WITCHER” TEMPORADA 3 VOL I?

Para quienes no hemos leído los libros de Andrzej Sapkowski o jugado los videojuegos, ver la primera temporada fue una tortura, pues mezclaron diferentes líneas de tiempo y arcos de personajes, complicando más de lo necesario un universo que, de por sí, era bastante extenso. Terminé como el meme “al principio no entendí y al final tampoco”.

Por ello, cuando vi los primeros dos capítulos de la temporada 3, pensé que finalmente habían desistido de pretender ser una intrincada versión fantástica de Christopher Nolan, porque siempre fallan en el intento.

La estructura narrativa era lineal y nos permitía empatizar con la conexión que se estaba formando entre Yennefer y Ciri. Poco a poco, Geralt también perdonaba a la hechicera por su traición en la entrega anterior.

La alegría me duró poco cuando el trío eventualmente se separa y volvemos a seguir 10 historias diferentes al mismo tiempo, y no con la misma pulcritud que lo hace George R.R. Martin y sus adaptadores televisivos.

Además, los arcos que me resultaron más interesantes: como qué le pasó a Fringilla luego de ser declarada traidora por Emhyr, ni siquiera obtuvieron la atención necesaria. Como diría el refrán, “el que mucho abarca, poco aprieta”.

En la temporada 2 de "The Witcher", Emhyr arrestó a Fringilla por haberle mentido (Foto: Netflix)

Una vez que los personajes vuelven a Aretuza, regresamos a la misma sensación forzada del juego político que realmente no funciona.

La temporada 3 de “The Witcher” trata de distraernos con una complicada secuencia de hechos, historias múltiples y cajas de pandoras, para que no sea tan evidente que el villano, que han estado buscando desde el minuto uno, era quien todos esperábamos. Lo cual resulta irónico, considerando que el episodio 5 puede ser tan confuso, pero algo quedaba muy claro: ya sabemos quién es el mago oscuro que secuestraba a las aprendices de Aretuza y desea capturar a Ciri.

Todos lo sabemos, pero los protagonistas, que han sido diseñados para ser muy ingeniosos, caen fácilmente por el chivo expiatorio, pese a que ese es el camino más evidente. Lo que nos hace cuestionar realmente la inteligencia de Geralt de Rivia y Yennefer de Vengerberg.

Quizás lo único que todavía se mantiene un misterio es la razón por la que dicho mago (que ya era sospechoso desde la batalla de Sodden) está haciendo todo esto. ¿Realmente está trabajando por Nilfgaard? ¿O tiene otros motivos más personales?

Por supuesto, los invito a no confiar en mi palabra y ver de todas formas las más de 5 horas de duración del primer volumen. Si terminan dándome la razón, siéntanse libres de compartir esta reseña en sus redes sociales y decir, “debí ver de nuevo la temporada 1 de ‘House of the Dragon’”.

Quizás ahora que Henry Cavill salió de DC y de “The Witcher”, Ryan Condal pueda darle una llamada para la temporada 3, o una entrada de último minuto en la segunda. De todas formas, veremos más de él en el volumen 2 de la serie de Netflix, que se estrena el 27 de julio y aquí estaré con otra reseña honesta.