En la actualidad, se encuentran disponibles numerosas alternativas de servicios de streaming de pago, como Netflix, Prime Video y Hulu, que permiten a los usuarios disfrutar de su contenido favorito. Sin embargo, esta amplia variedad puede hacer que sea complicado elegir cuál suscribirse y, aún más importante, qué series o películas merecen la pena ver. Por esta razón, en MAG hemos realizado una selección meticulosa para presentarte los estrenos más destacados durante la semana del 28 de agosto al 3 de septiembre.

Hace poco, algunos de los títulos que llegaron al streaming fueron “Star Wars: Ahsoka”, “¿Quién es Erin Carter?”, “You’re So Not Invited to My Bat Mitzvah” y “Mi vida dorada”.

En esta ocasión, también habrá una amplia variedad, desde un amplio catálogo de anime, telenovelas colombianas, películas mexicanas, esperados live-actions y series de fantasía.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE?

1. “La gran seducción” (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 30 de agosto

“La gran seducción” es una nueva película mexicana con Memo Villegas, Yalitza Aparicio y Pierre Louis como protagonistas. Seguimos la historia de Santa María del Mar, un pequeño pueblo que busca revivir tras años de olvido y desempleo. La oportunidad de tener una empacadora de pescado como fuente de trabajo depende de persuadir al Doctor Mateo a mudarse allí. ¿Podrán convencerlo?

2. “Romina poderosa” (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 30 de agosto

En esta nueva telenovela colombiana, Romina es una deportista que busca mejorar la situación de su vecindario y defender a los más débiles. Sin embargo, un día se lleva la sorpresa de que tiene una hermana gemela llamada Laura. Después de un suceso imprevisto, una deberá asumir la identidad de la otra.

3. “One Piece” (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 31 de agosto

“One Piece” es el esperado live-action del interminable anime creado por Eiichirou Oda. La serie de Netflix contará los primeros arcos de las aventuras de Luffy, el pirata sombrero de paja que sueña con encontrar el tesoro de Gold Roger. Para ello, primero deberá reunir a una tripulación y pasar muchos obstáculos.

4. “Elijo ‘Amor’” (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 31 de agosto

Si eres amante de los juegos de decisiones, entonces “Elijo ‘Amor’” va a ser la opción perfecta para ti, pues es una nueva película interactiva que sigue la vida amorosa de Cami. La protagonista debe decidirse entre su novio y dos nuevos prospectos, por lo que tú deberás ayudarla a elegir al indicado.

5. “Spellbound” (Hulu)

Fecha de estreno: jueves 31 de agosto

Si amas las historias de brujas y, además, eres fanático del ballet, “Spellbound” es la combinación perfecta. La serie sigue a la adolescente de 15 años, Cece Parker Jones, emprende una aventura desde un tranquilo pueblo estadounidense hasta la Escuela de Ballet de la Ópera de París en Francia. Su emoción se eleva, pero su vida da un giro cuando descubre un libro de hechizos familiares en la botica de su tía Ginger. Sin darse cuenta, rompe un hechizo de protección que ocultaba su verdadera identidad desde la infancia, y en el proceso, convoca a su némesis.

6. “Power Book IV: Force” Temporada 2 (Starz)

Fecha de estreno: viernes 1 de septiembre

En la segunda temporada de “Power Book IV: Force”, el enfoque está en Tommy Egan, interpretado por Joseph Sikora, quien se aleja de Nueva York después de perder a personas importantes en su vida. Mientras intenta sanar viejas heridas, termina enredado en secretos familiares en Chicago y se introduce en el mundo del narcotráfico de la ciudad. Tommy se convierte en un punto crucial entre las dos pandillas más grandes de Chicago y utiliza su posición de forastero para reescribir las reglas locales y aspirar a convertirse en el mayor narcotraficante de la ciudad. La trama ofrece una mezcla de suspense y acción que mantendrá a los espectadores intrigados.

7. “La rueda del tiempo” Temporada 2 (Prime Video)

Fecha de estreno: viernes 1 de septiembre

La intrigante historia de fantasía de “La rueda del tiempo” (“The Wheel of Time”) continúa con su segunda temporada. Rosamund Pike retoma su papel como Moiraine Damodred, la Aes Sedai que estuvo en busca del Dragón Renacido. Sin embargo, después de haberlo encontrado y no poder derrotar al Oscuro, deberán prepararse para la Última Batalla.

8. “Disenchantment” Temporada 5 (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 1 de septiembre

“Desencanto” (“Disenchantment”) regresa con su última temporada, donde la princesa Bean debe derrotar a su madre, la reina Dagmar, para salvar a Dreamland y deshacer la profecía que anuncia que va a matar a la persona que ama. ¿Estás preparado para los últimos episodios de la divertida serie animada del creador de “Los Simpsons”?

9. “Final feliz” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 1 de septiembre

“Final feliz” es una entretenida película de Países Bajos que puedes disfrutar si te provoca ver una historia sensual. Desde hace algún tiempo, Luna no se siente satisfecha con la vida sexual que lleva con su marido, Mink, con quien solo lleva un año casados. El vínculo entre ambos se pone a prueba cuando ella sugiere incluir a una tercera persona en su vida sexual.

10. “¿Quién es la loba?” (Netflix)

Fecha de estreno: domingo 3 de septiembre

Netflix también tiene reality shows en su catálogo y lo particular de “¿Quién es la loba?” es que permite ver cómo se forman los vínculos románticos en la cultura japonesa. Todos los participantes están buscando el amor verdadero, pero una de las mujeres es “la loba”, quien tiene prohibido enamorarse.