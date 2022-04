Las telenovelas turcas han conquistado al público no solo por sus grandes historias sino también por los actores y actrices que participan en ellas. Entre los artistas que más destacan en Turquía encontramos a Melis Sezen, la intérprete conocida por dar vida a Derin en “Infiel”.

En el drama turco, titulado originalmente como “Sadakatsiz”, Derin es la joven con la que Volkan mantiene una relación extramatrimonial y motivo de la ruptura con Asya. Ella es la tercera en discordia en esta historia de infidelidades, mentiras y traiciones.

Melis Sezen se ha encargado de darle vida a este personaje y su actuación ha sobresalido entre los actores de “Infiel”, serie que ha sido todo un éxito de audiencia en Turquía, España y varios países de América Latina. Debido a la popularidad que ha ganado, la vida íntima de la actriz es de interés público y muchos quieren conocer más detalles de ella, como su vida amorosa. ¿Quién es su novio? Aquí te lo contamos.

Melis Sezen cuenta con una extensa carrera en el mundo de la televisión y el cine turco (Foto: Melis Sezen/ Instagram)

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE MELIS SEZEN?

La actriz Melis Sezen se caracteriza por ser una persona muy reservada con su vida íntima, por lo que poco se conoce sobre sus relaciones. Por el momento, no se le conoce novio y ningún medio de Turquía ha conseguido fotografiarla con ninguna pareja.

Sin embargo, siempre existen rumores sobre su vida sentimental. El último la relacionaban con Mehmet Uygun, un joven con el que fue vista en un local donde de comida en Etiler, Estambul.

Los jóvenes, tras abandonar el recinto, no pudieron ocultar su sorpresa al darse cuenta de que estaban siendo vigilados por la prensa. Luego, subieron a un vehículo y se retiraron sin decir nada.

Melis Sezen y Mehmet Uygun saliendo de un local donde de comida en Etiler, Estambul (Foto: medios turcos)

Desde entonces, se especuló que Melis Sezen podría estar saliendo con Mehmet Uygun, quien es amigo del famoso actor de la Universidad de Koç y también sobrino de Taha Tatlıcı. Poco se conoce sobre el acompañante de la actriz turca y lo que hace.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Melis Sezen es relacionada con alguien. Anteriormente, corrió el rumor de que la actriz estaba viéndose románticamente con el cantante turco Murat Dalkilic, quien había estado comprometido con la actriz de ‘Love is in the air’, Hande Erçel. Sin embargo, ambos negaron algún vínculo sentimental a través de sus redes sociales.

¿QUÉ PIENSA MELIS SEZEN SOBRE EL AMOR?

Melis Sezen, conocida por interpretar a Derin en “Infiel”, hizo declaraciones sinceras sobre ella y su vida amorosa a la revista Marie Claire.

Respondiendo a las preguntas sobre el amor, Melis Sezen dijo que: “el amor es poner música detrás del flujo de la vida de repente”.

Según ella, estar enamorado es “como una montaña rusa que de repente acelera, sube y frena. Es como si no tuvieras el control”

“Pero es algo que mantiene fresca a la gente y la hace sentir desconocida. Es una buena broma de la vida”, agregó Melis Sezen cuando fue consultada sobre sus pensamientos sobre el amor.