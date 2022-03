“Infiel” es una de las series turcas más exitosas de la televisión. Protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk, la producción otomana ha logrado cautivar al público internacional con una buena historia y talentoso elenco de actores, entre los que se encuentra Melis Sezen.

La actriz turca interpreta a Derin, la joven con la que Volkan mantiene una relación extramatrimonial y motivo de la ruptura con Asya. Ella es la tercera en discordia en esta historia de infidelidades, mentiras y traiciones.

La actuación de Melis Sezen ha sobresalido entre los actores de “Infiel”, serie titulada originalmente como “Sadakatsiz”, que ha sido todo un éxito de audiencia en Turquía, España y varios países de América Latina. Actualmente se encuentra en la emisión de su segunda temporada y es una de las ficciones con gran popularidad en la pantalla chica.

Melis Sezen nació en Estambul, Turquía, el 2 de enero de 1997 (Foto: Melis Sezen/ Instagram)

¿QUIÉN ES MELIS SEZEN, LA ACTRIZ QUE HACE DE DERIN EN “INFIEL”?

Melis Sezen es la actriz turca que interpreta a Derin en “Infiel”. La intérprete cuenta con una extensa carrera en el mundo de la televisión y el cine. Además, tuvo el protagónico en una webserie en el año 2019.

Nacida en Estambul, Turquía, el 2 de enero de 1997, Melis Sezen es descendiente de familia griega y albanesa. En numerosas ocasiones, la joven ha explicado que su pasión por el mundo de la interpretación lleva con ella toda la vida, pero que creció con mayor intensidad desde que tuvo 12 años.

Su madre se dio cuenta del enorme talento por la actuación de Melis y la inscribió en una prestigiosa escuela de teatro para que comenzara su formación.

Melis Sezen hizo su debut televisivo en el año 2016 con la ficción turca ‘Hayat Bazen Tatlıdır’. Tras ella, llegaron numerosos proyectos, tanto para el cine, para la televisión, como para protagonizar webseries.

La joven artista alterna los escenarios con las cámaras y con sus apariciones en portadas de revistas. Melis Sezen ha conseguido alzar su nombre hasta lo más alto tras interpretar al personaje de Derin en la aclamada serie turca ‘Infiel’. Su carrera ha crecido como la espuma con el paso de los años.

¿QUIÉN ES LA PAREJA DE MELIS SEZEN?

Melis Sezen se caracteriza por ser una persona muy reservada con su vida íntima, por lo que poco se conoce sobre sus relaciones. Por el momento, ningún medio de Turquía ha conseguido fotografiarla con ninguna pareja, aunque siempre existen rumores sobre su ámbito amoroso.

El último la relacionaban con el cantante turco Murat Dalkilic, que anteriormente había estado prometido con la actriz de ‘Love is in the air’, Hande Erçel. Sin embargo, ambos negaron a través de sus redes sociales que estuvieran saliendo.

LOS HOBBIES DE MELIS SEZEN

Según ha contado en numerosas entrevistas, a Melis Sezen le encanta escribir, sobre todo guiones y siempre lo hace cuando encuentra tiempos libres. También disfruta pintar y leer, siendo su libro preferido es «Cumbres Borrascosas» de Emily Brontë.

Además de la actuación, su otra pasión es el baile latino. “Hago salsa, bachata, tango argentino y un poco de kizomba, que es una mezcla de tango y bachata”, contó a la revista turca «InStyle».

La joven actriz también se declara ferviente creyente en la astrología. En conversación con la mencionada revista confiesa que “el universo es un todo. Por eso, creo que los movimientos de los planetas, el eclipse de luna, el eclipse de sol... Todos interactúan, todo es energía”.

Además, asegura que como buen capricornio “es responsable, disciplinada y muy terca”. También es un signo estable y luchador en el amor, que no duda en demostrar a la otra persona lo que siente: “Creo que el amor es un regalo que nos ofrece la vida. Es precioso cuando dos personas se quieren de verdad”, dijo a la publicación turca ‘Milliyet’.

