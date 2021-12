¿Qué pasó con Cansu Dere? La actriz protagoniza la telenovela turca “Infiel” (“Sadakatsiz” en su idioma original) con el personaje de Asya, junto a Caner Cindoruk en el papel de Volkan. Su trabajo en dicha producción ha sido muy celebrado por el público y la crítica especializada. Entre las sorpresas que le ha dado la serie, está el hecho de escuchar hablar a su rol en un idioma diferente, el español, desatando una curiosa reacción de la celebridad.

El drama otomano se ha posicionado como uno de los programas más atractivos de la pantalla chica. Con polémicas y multas, la novela ha alcanzado una gran popularidad por su inquietante trama, llena de venganzas y revelaciones constantes.

La historia, además, es una adaptación de la serie británica “Doctor Foster” que apareció por la BBC en 2015 y fue escrita por el reconocido dramaturgo Mike Bartlett. Ahora, ha llegado en el estilo de la novela turca, con un gran manejo de la intriga.

De esta manera, desde sus aparición el 7 de octubre de 2020, “Infiel” ha llegado a varios países, con diferentes culturas y lenguas, como en España, donde se ha convertido en un fenómeno de los fines de semana, en especial con la visita de Cansu Dere.

¿CÓMO REACCIONÓ CANSU DERE AL ESCUCHAR EL DOBLAJE AL ESPAÑOL DE SU PERSONAJE?

Cansu Dere reaccionó con mucho agrado al escuchar la voz del doblaje al español de su personaje de Asya en la telenovela turca “Infiel”. La actriz señaló que “le gusta mucho” la voz que tiene la protagonista de la novela en una entrevista que tuvo en “Espejo Público”.

La artista formó parte del programa conducido por Susanna Griso, quien el hizo una serie de preguntas a través de un traductor. En ese momento, se pasó un clip de la emisión de la serie turca en España, lo que dejó muy satisfecha a la celebridad.

Además, agradeció a los seguidores hispanohablantes de su trabajo como la doctora Asya, quien se venga de su esposo, Volkan, al descubrir que le ha sido infiel. Dere también conversó con los organizadores de su club de fans en español, quienes destacaran la humildad y el cariño de la famosa intérprete.

¿QUIÉN ES CANSU DERE?

Cansu Dere nació en Ankara el 14 de octubre de 1980, por lo que, en 2021, la actriz turca cumplirá 41 años de edad. En un primer momento, su carrera tenía planeada ser distinta, porque estudió Arqueología en la Universidad de Estambul. Estudió durante dos años y, en 2004, su vida cambió de manera drástica.

De esta manera, Dere planeaba estudiar y convertirse en una arqueóloga hasta que una agencia de modelos la invitó a participar en el Miss Turquía, en 2000, y quedó en tercer lugar, entre las finalistas. Empezó a trabajar en firmas importantes pero la actuación fue otra oportunidad que no desaprovechó en 2004.

Su trayectoria se ha conformado por las producciones televisivas “Madre”, “Ezel”, “Sila”, “Alacakaranlik”, “Güz Yangini”, “Ferhat ile sirin”, entre otras. En 2018, recibió un premio por parte de la Universidad técnica de Yıldız a Mejor actriz por su trabajo en “Sahsiyet”. Mientras que, ahora, gracias a su interpretación de la temporada 1 de “Infiel”, ha sido premiada en la misma categoría durante 2021.

¿CANSU DERE TAMBIÉN SUFRIÓ POR INFIDELIDAD?

La actriz turca Cansu Dere también sufrió lo que se cuenta en “Infiel”. La artista vivió la traición de una relación sentimental cuando se enteró que Cem Yilmaz, su pareja con la que estuvo durante siete años, la estaba engañando con otra mujer.

Se conocieron desde 2006 y ya tenían planes para casarse cuando descubrió que su pareja de ese entonces la estaba siendo infiel con su amiga Ahu Yağtu, la actriz que interpreta a Piril en “Mujer”. Cansu los había presentado en un primer momento y luego se dio el peor escenario que pudo haber imaginado.

Su expareja y su amiga se casaron, tuvieron un hijo llamado Kemal pero el matrimonio se terminó con un divorcio en 2014. “Ser engañado no es una situación con la que no esté familiarizada, igual que les sucede a muchas personas. (...) Mentir es un rasgo tan feo que no quiero tener un mentiroso en mi vida. De hecho, cuanto más rápido salga de mi vida, mejor, en mi opinión”, dijo Dere en una entrevista para “InStyle”.

¿CUÁL ES LA OTRA PROFESIÓN DE CANSU DERE, PROTAGONISTA DE “INFIEL”?

Además de ser una reconocida actriz de la televisión turca, Cansu Dere estudió Arqueología. En sus inicios, la artista decidió inclinarse por esta profesión, pero su vida tomó un rumbo diferente.

Si bien ahora Cansu está completamente centrada en su carrera como actriz, no siempre tuvo tan claro hacia dónde quería ir. La histrión, de familia de origen griego, nació en Ankara en 1980 y se matriculó en la carrera de Arqueología en la Universidad de Estambul.

Fue a los 18 años cuando Cansu Dere se mudó a Estambul para estudiar dicha profesión, ya que quería tomar un camino dedicado a la investigación y la antigüedad. Estudió la carrera durante dos años y, en 2004, su vida cambió de manera drástica.

En medio de sus estudios y debido a su gran belleza, fue contactada por una agencia de modelos que le daría la oportunidad de presentarse a Miss Turquía (donde quedó tercera) abriéndole las puertas a un nuevo mundo.

Cansu Dere aceptó la oferta gustosa y durante mucho tiempo fue en este terreno donde desarrolló su carrera. Fue así como empezó a recibir ofertas de las firmas de cosméticos más prestigiosas de Turquía y al poco tiempo viajó a Francia para afianzarse.

Año y medio después, Cansu Dere se había convertido en una cotizada modelo, pero echaba de menos su tierra y a los suyos, así que decidió regresar a Turquía. Inmediatamente, su presencia empezó a llamar la atención de los productores, quienes se dieron cuenta enseguida de que la cámara quería a Cansu y las ofertas de actuación empezaron a llegar.

