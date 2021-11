¿Qué pasará en “Infiel”? La telenovela turca “Sadakatsiz” sigue sorprendiendo al público tras su llegada a la pantalla chica como reemplazo de “Mi hija” (“Kizim” en su idioma original). Cada fin de semana, la historia de Asya (Cansu Dere), Volkan (Caner Cindoruk) y Derin (Melis Sezen) se ha ido afianzando como una de las más vistas de la parrilla televisiva. Por ello, muchos de sus seguidores se preguntan qué es lo que sucederá en el próximo capítulo 12 de “Traicionada”.

El drama otomano es, en realidad, una adaptación de una serie británica aparecida en 2015: “Doctor Foster”. Esta creación de Mike Bartlett apareció por la señal de la BBC Televisión y ha tenido un relativo éxito en Reino Unido cuando estuvo al aire.

Ahora, la historia ha sido llevada al estilo de las telenovelas turcas, con una gran popularidad no solo en su tierra natal sino que también en otras partes del mundo. En países como España, la novela tiene una gran popularidad y se ubica entre las más vistas y comentadas de la televisión.

¿Cuántos capítulos tiene “Infiel”? La telenovela, en su emisión original, tiene más de 32 episodios de 120 minutos. En Turquía, todavía se está emitiendo la temporada 2, que arrancó el 29 de setiembre. La primera entrega de “Sadakatsiz” tuvo un total de 31 capítulos y cerró el 2 de junio.

Cansu Dere como la doctora Asya en la telenovela "Infiel". (Foto: Medyapım)

5 MOMENTOS CLAVES QUE SE VERÁN EN “INFIEL” EL DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE

5. EL ACOSADOR DE ASYA

En el próximo capítulo de “Infiel”, que aparecerá el domingo 21 de noviembre por Antena 3 de España, se verá cómo Volkan, tras dejar a Ali en la casa de Asya, se topará con Selçuck, quien se encuentra rodeando la propiedad. De inmediato, el arquitecto entenderá que el expresidiario es quien ha intentado asesinar a su exesposa.

4. LA DETERMINACIÓN DE VOLKAN

De inmediato, Volkan le recriminará por haberla asustado tanto con la asfixia, cuando el solo le había pedido que lanzara la piedra y mandara un mensaje, nada más. El ataque que repelió Bahar no estaba dentro del trato. Por eso, Volkan le mostrará, con determinación, que los ataques ahora cesarán. Sin embargo, Selçuck le dejará en claro que la doctora le arruinó la vida y que ahora él le toca vengarse. Además, le pedirá a Volkan que el pague todo lo que le debe si no quiere que ataque a quienes fueron su familia. Después huirá ante la llegada del auto de Mert.

Caner Cindoruk en una interpretación de Volkan Arslan, un hombre que engaña a su esposa con una muchacha mucho más joven que él y que tendrá un hijo suyo (Foto: Medyapım)

3. LAS SOSPECHAS DE ASYA

Mientras que Asya tendrá cada vez más sospechas de que Volkan se encuentra detrás de los recientes ataques que ha estado recibiendo. Todo esta situación ha dejado a la doctora muy deprimida y asustada, a pesar de los ánimos que recibe por parte de su hijo Ali. Por ello, la protagonista decidirá alejarse cada vez más de su exesposo.

2. LA DECISIÓN DE ISHAN

Ishan, por su parte, dejará las cosas claras a Hakan y Derya: no hay forma de que Asya deje de ser la jefe del hospital. El dueño del centro de salud se ha enterado del soborno de Volkan, poner dinero para los equipos a cambio del despedido de su exesposa. “No echaremos a la señora Asya a cambio de una donación para la clínica. Caso cerrado”, le dijo a Harkan. Mientras que a Derya, quien sacará cuerpo de la situación, le dirá que “usted es una mujer muy válida, pero no será médico jefe en esta clínica”.

Derin y Volkan en "Infiel", antes de que su infidelidad sea pública. (Foto: Medyapım)

1. EL DESCUBRIMIENTO DE DERIN

De igual manera, otro de los hechos que marcarán el próximo capítulo de Derin será cuando ella confirme sus sospechas sobre su esposo Volkan: que no ha olvidado a Asya. Por eso, aprovechará un momento para entrar a la oficina del arquitecto y, tras buscar entre sus cosas, tomará el celular de su pareja y encontrará muchas fotos de Asya y Ali en su dispositivo móvil. ¿Qué hará Derin ante este descubrimiento?

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA TURCA “INFIEL”?

La historia del programa de televisión gira en torno a la familia conformada por la doctora Asya (Cansu Dere) y su esposo Volkan (Caner Cindoruk), quienes aparentemente viven en armonía junto a su menor hijo Ali (Alp Akar); pero toda esa paz termina cuando la mujer descubre que su pareja mantenía una relación de dos años con una joven llamada Derin (Melis Sezen).

Tras descubrir que vivía una mentira, la doctora deberá elegir si desea continuar con su matrimonio o vengarse de quienes la engañaron, así como de las personas que aparentaron ser sus amigos pero sabían de la infidelidad de Volkan.

¿CUÁNDO TERMINARÁ “INFIEL” EN ESPAÑA?

“Infiel” cuenta con 31 episodios en su primera temporada con una duración de 120 minutos por episodio. La telenovela turca es una de las más exitosas de los últimos años gracias a su gran historia y talentosos protagonistas Cansu Dere y Caner Cindoruk.

El drama se estrenó en España el pasado 5 de septiembre por Antena 3 y ya se han emitido nueve capítulos, por lo que si la periodicidad sigue siendo semanal, el final de “Infiel” se emitirá en la última semana de marzo de 2022.

Los seguidores de esta historia, conformada por la doctora Asya y su esposo Volkan, se preguntan si habrá una segunda temporada. La realidad es que ya la hay y, de hecho, se emite en Turquía desde el 22 de septiembre de este año.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “INFIEL” EN ANTENA 3?

La telenovela turca “Infiel” se emite en España a través de la señal de Antena 3. El canal de televisión trasmite un capítulo nuevo todos los domingos en el horario de las 22 horas, de acuerdo a la programación actualizada del medio de comunicación.

¿QUIÉN ES CANSU DERE, PROTAGONISTA DE “INFIEL”?

Cansu Dere nació en Ankara el 14 de octubre de 1980, por lo que, en 2021, la actriz turca cumplirá 41 años de edad. En un primer momento, su carrera tenía planeada ser distinta, porque estudió Arqueología en la Universidad de Estambul. Estudió durante dos años y, en 2004, su vida cambió de manera drástica.

De esta manera, Dere planeaba estudiar y convertirse en una arqueóloga hasta que una agencia de modelos la invitó a participar en el Miss Turquía, en 2000, y quedó en tercer lugar, entre las finalistas. Empezó a trabajar en firmas importantes pero la actuación fue otra oportunidad que no desaprovechó en 2004.

Su trayectoria se ha conformado por las producciones televisivas “Madre”, “Ezel”, “Sila”, “Alacakaranlik”, “Güz Yangini”, “Ferhat ile sirin”, entre otras. En 2018, recibió un premio por parte de la Universidad técnica de Yıldız a Mejor actriz por su trabajo en “Sahsiyet”. Mientras que, ahora, gracias a su interpretación de la temporada 1 de “Infiel”, ha sido premiada en la misma categoría durante 2021.

¿CUÁL ES LA OTRA PROFESIÓN DE CANSU DERE, PROTAGONISTA DE “INFIEL”?

Además de ser una reconocida actriz de la televisión turca, Cansu Dere estudió Arqueología. En sus inicios, la artista decidió inclinarse por esta profesión, pero su vida tomó un rumbo diferente.

Si bien ahora Cansu está completamente centrada en su carrera como actriz, no siempre tuvo tan claro hacia dónde quería ir. La histrión, de familia de origen griego, nació en Ankara en 1980 y se matriculó en la carrera de Arqueología en la Universidad de Estambul.

Fue a los 18 años cuando Cansu Dere se mudó a Estambul para estudiar dicha profesión, ya que quería tomar un camino dedicado a la investigación y la antigüedad. Estudió la carrera durante dos años y, en 2004, su vida cambió de manera drástica.

En medio de sus estudios, fue contactada por una agencia de modelos que le daría la oportunidad de presentarse a Miss Turquía (donde quedó tercera) abriéndole las puertas a un nuevo mundo.

Cansu Dere aceptó la oferta gustosa y durante mucho tiempo fue en este terreno donde desarrolló su carrera. Fue así como empezó a recibir ofertas de las firmas de cosméticos más prestigiosas de Turquía y al poco tiempo viajó a Francia para afianzarse.

Año y medio después, Cansu Dere se había convertido en una cotizada modelo, pero echaba de menos su tierra y a los suyos, así que decidió regresar a Turquía. Inmediatamente, su presencia empezó a llamar la atención de los productores, quienes se dieron cuenta enseguida de que la cámara quería a Cansu y las ofertas de actuación empezaron a llegar.

¿CANSU DERE TAMBIÉN SUFRIÓ POR INFIDELIDAD?

La actriz turca Cansu Dere también sufrió lo que se cuenta en “Infiel”. La artista vivió la traición de una relación sentimental cuando se enteró que Cem Yilmaz, su pareja con la que estuvo durante siete años, la estaba engañando con otra mujer.

Se conocieron desde 2006 y ya tenían planes para casarse cuando descubrió que su pareja de ese entonces la estaba siendo infiel con su amiga Ahu Yağtu, la actriz que interpreta a Piril en “Mujer”. Cansu los había presentado en un primer momento y luego se dio el peor escenario que pudo haber imaginado.

Su expareja y su amiga se casaron, tuvieron un hijo llamado Kemal pero el matrimonio se terminó con un divorcio en 2014. “Ser engañado no es una situación con la que no esté familiarizada, igual que les sucede a muchas personas. (...) Mentir es un rasgo tan feo que no quiero tener un mentiroso en mi vida. De hecho, cuanto más rápido salga de mi vida, mejor, en mi opinión”, dijo Dere en una entrevista para “InStyle”.