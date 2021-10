Cansu Dere es la actriz turca que interpreta a la doctora Asya Arslan en “Infiel”, la telenovela que se emite en España por la señal de Antena 3. La intérprete de 40 años es reconocida por las exitosas producciones en las que ha trabajado como “Madre” (“Anne” en su idioma original), “Sila”, “Ezel”, entre otras, que la han convertido en toda una celebridad.

En “Infiel”, donde trabaja al lado de Caner Cindoruk, Cansu Dere se pone en la piel de la doctora Asya Arslan. Una mujer que aparentemente tiene un matrimonio perfecto, pero todo eso termina cuando descubre una infidelidad de su pareja. Una trama llena de mentiras, tradiciones y venganza.

Además de protagonizar esta producción, Cansu Dere se ha destacado por tener una envidiable carrera que la ha llenado de varias satisfacciones laborales. Si bien la actriz es toda una estrella de la televisión turca que sobresale por su talento frente a las cámaras, ella también tiene otra profesión que quizá pocos conocen.

Cansu Dere es la actriz turca que interpreta a la doctora Asya Arslan en “Infiel”, la telenovela que se emite en España por Antena 3 (Foto: Cansu Dere/ Instagram)

“INFIEL”: CUÁL ES LA OTRA PROFESIÓN DE CANSU DERE

Además de ser una reconocida actriz de la televisión turca, Cansu Dere estudió arqueóloga. En sus inicios, la artista decidió inclinarse por esta profesión pero su vida tomó un rumbo diferente.

Si bien ahora Cansu está completamente centrada en su carrera como actriz, no siempre tuvo tan claro hacia dónde quería ir. La actriz, de familia de origen griego, nació en Ankara en 1980 y se matriculó en la carrera de arqueología en la Universidad de Estambul.

Fue a los 18 años cuando Cansu Dere se mudó a Estambul para estudiar arqueología. Ella quiso tomar un camino dedicado a la investigación y la antigüedad. Estudió la carrera durante dos años y, en 2004, su vida cambió de manera drástica.

En medio de sus estudios y debido a gran belleza, fue contactada por una agencia de modelos que le daría la oportunidad de presentarse a Miss Turquía (donde quedó tercera) y abriéndole las puertas a un nuevo mundo.

Cansu Dere aceptó la oferta gustosa y durante mucho tiempo fue en este terreno donde desarrolló su carrera. Fue así como empezó a recibir ofertas de las firmas de cosméticos más prestigiosas de Turquía y al poco tiempo viajó a Francia para afianzar su carrera.

Año y medio después, Cansu Dere se había convertido en una cotizada modelo, pero echaba de menos su tierra y a los suyos, así que decidió regresar a Turquía. Inmediatamente, su presencia empezó a llamar la atención de los productores, quienes se dieron cuenta enseguida de que la cámara quería a Cansu y las ofertas de actuación empezaron a llegar.

A principios del 2004, Dere probó suerte en la interpretación, tanto en cine como en televisión, donde además de actuar trabajó como presentadora. Entre 2006 y 2008 la actriz protagonizó la serie ‘Sila’ y poco a poco se convirtió en una reconocida actriz de la televisión.

Su papel en ‘Mujer’ le permitió poner el foco de nuevo en su trabajo y aumentar su fama mundial, como también les ocurrió a las actrices Hande Erçel (‘Love is in the air’) y Özge Özpirinçci (‘Mujer’).