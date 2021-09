¿Qué se sabe de Cansu Dere? La actriz turca es la protagonista de la telenovela “Infiel” (“Sadakatsiz” en su idioma original), junto al actor Caner Cindoruk, quien es comparado con George Clooney y dio vida a Sarp en “Mujer”. Dere, de esta manera, ha ganado mayor atención del público y la crítica por su reciente trabajo, como lo hizo antes en “Madre”, compartiendo roles con Beren Gökyildiz, “Sila” y “Ezel”.

La carrera de Dere ha tenido un gran recibimiento del público. Ahora deberá dar vida a Asya. ¿De qué trata “Infiel”? El drama otomana se centra en la historia de una doctora que descubre la infidelidad de su esposo Volkan. Su familia feliz, conformada por su pareja y su hijo Ali (Alp Akar), cambiará por completo cuando encuentre un pelo rubio en la bufanda de quien era el hombre de su vida.

El personaje de Cansu, además, se enterará que todos en su círculo cercano sabían de la otra relación de Volkan con una veinteañera. A partir de ahí, la protagonista buscará la forma de vengarse, en una thriller psicológico que no solo ha llamado la atención del público sino que también de las autoridades turcas, que la multaron por el tema central de la novela.

A pesar de esto, “Infiel” tendrá una temporada 2 y aumentarán los 31 capítulos con los que cuenta hasta setiembre de 2021. La adaptación de “Doctor Foster” de la BBC se ha convertido en una ventana más amplia para Cansu Dere, quien está tocando la fama mundial sobre todo por el interés de los televidentes por conocer más sobre su historia artística y personal.

La series está protagonizada por los famosos actores turcos Caner Cindoruk y Cansu Dere (Foto: Med Yapim)

¿QUIÉN ES CANSU DERE?

Cansu Dere nació en Ankara el 14 de octubre de 1980, por lo que, en 2021, la actriz turca cumplirá 41 años de edad. En un primer momento, su carrera tenía planeada ser distinta, porque estudió Arqueología en la Universidad de Estambul. Estudió durante dos años y, en 2004, su vida cambió de manera drástica.

De esta manera, Dere planeaba estudiar y convertirse en una arqueóloga hasta que una agencia de modelos la invitó a participar en el Miss Turquía, en 2000, y quedó en tercer lugar, entre las finalistas. Empezó a trabajar en firmas importantes pero la actuación fue otra oportunidad que no desaprovechó en 2004.

Su trayectoria se ha conformado por las producciones televisivas “Madre”, “Ezel”, “Sila”, “Alacakaranlik”, “Güz Yangini”, “Ferhat ile sirin”, entre otras. En 2018, recibió un premio por parte de la Universidad técnica de Yıldız a Mejor actriz por su trabajo en “Sahsiyet”. Mientras que, ahora, gracias a su interpretación de la temporada 1 de “Infiel”, ha sido premiada en la misma categoría durante 2021.

¿CANSU DERE TAMBIÉN SUFRIÓ POR INFIDELIDAD?

La actriz turca Cansu Dere también sufrió lo que se cuenta en “Infiel”. La artista vivió la traición de una relación sentimental cuando se enteró que Cem Yilmaz, su pareja con la que estuvo durante siete años, la estaba engañando con otra mujer.

Se conocieron desde 2006 y ya tenían planes para casarse cuando descubrió que su pareja de ese entonces la estaba siendo infiel con su amiga Ahu Yağtu, la actriz que interpreta a Piril en “Mujer”. Cansu los había presentado en un primer momento y luego se dio el peor escenario que pudo haber imaginado.

Su expareja y su amiga se casaron, tuvieron un hijo llamado Kemal pero el matrimonio se terminó con un divorcio en 2014. “Ser engañado no es una situación con la que no esté familiarizada, igual que les sucede a muchas personas. (...) Mentir es un rasgo tan feo que no quiero tener un mentiroso en mi vida. De hecho, cuanto más rápido salga de mi vida, mejor, en mi opinión”, dijo Dere en una entrevista para “InStyle”.

Cansu Dere se hizo en la alfombra roja de Cannes. (Foto: EFE)

¿CON QUÉ ACTORES FUE RELACIONADA CANSU DERE?

A pesar de que ahora, con el protagónico de “Infiel”, Cansu Dere ha ganado una mayor atención por parte de los medios turcos e internacionales, antes también ha sido foco de especulaciones e informaciones sobre su vida sentimental. Ellos son los personajes con los que ha sido relacionada la actriz turca.

CEM AYDIN

Luego de culminar su relación con Cem Yilmaz, por la infidelidad con su amiga Ahu Yağtu, la actriz turca Cansu Dere tuvo una relación sentimental con el periodista Cem Aydin. La artista, además, hizo pública su estado emocional el día de la boda de su expareja. Sin embargo, la pareja solo duró cinco meses en 2012. El también locutor se terminó casando con la millonaria Derin Mermeci y tiene gemelos.

RENAN KALELI

Los medios turcos también han publicado trascendidos sobre un acercamiento más íntimo entre Dere y el pintor Renan Kaleli. Pero la actriz se encargó de descartar los rumores. “Conozco la fuente de la noticia, la inventaron y la escribieron. Si hubiera alguien en mi vida, se sabría”, explicó en su momento. El artista, en la actualidad, está de novio con la actriz Nehir Erdogan.

Engin Akyürek fue el primer actor turco nominado a un Premio Emmy Internacional, en 2015 (Foto: Engin Akyürek/Instagram)

ENGIN AKYÜREK

Cansu Dere también ha sido relacionada con Engin Akyürek, sobre todo tras las especulaciones de que habrían estado juntos en un hotel de Estambul. La protagonista de “Infiel”, una vez más, salió a desmentir las informaciones. “No, nos reunimos en secreto. No existe tal cosa. Si la hubiera, ya lo sabrían”, manifestó. En 2021, Dere no ha comentado nada sobre su estado sentimental, por lo que se presume que sigue soltera.

FOTOS DE CANSU DERE EN INSTAGRAM

La actriz es una de las grandes celebridades de Turquía. (Foto: Cansu Dere / Instagram)

Su proyección como actriz viene apuntado a producciones internacionales. (Foto: Cansu Dere / Instagram)