No hay duda alguna de que Cansu Dere se encuentra entre las actrices más queridas por todos luego de estelarizar las novelas turcas más famosas del medio como “Infiel”, “Madre” y “Sultán”. Por ello, luego de los devastadores terremotos suscitados en Turquía, miles de sus seguidores comenzaron a preocuparse por la situación de la histrionisa de 42 años.

Por si fuera poco, el rumor de que Cansu Dere se encontraba entre los escombros comenzó a ganar cierta notoriedad debido a un video viral en TikTok. Tal hecho generó una gran incertidumbre en las redes sociales, pese a que nada de esto había sido confirmado por su familia o el entorno cercano de la actriz.

Sumado a eso, el silencio sepulcral de la famosa Asya Yilmaz acrecentó la ola de especulaciones en torno a su estado de salud, pues muchos de sus fanáticos comenzaron a creer lo peor y hasta comenzaron a pedir que busquen entre los restos de las construcciones el cuerpo de la famosa de 42 años.

Contrariamente a los rumores esparcidos por internet, Cansu Dere jamás estuvo perdida entre los escombros producidos por el terremoto (Foto: Cansu Dere / Instagram)

Sin embargo, y para alegría de los amantes de las novelas otomanas, la intérprete estaba sana y salva de todo peligro. Es más, se conoce que Cansu Dere viene formando parte de un fondo de recolección dirigido por Disney Plus para beneficiar a los damnificados del terremoto suscitado entre Turquía y Siria. ¡Eres enorme, Asya!

Eso sí, y aunque se salvó del megaterremoto suscitado en su natal Turquía, la actriz sufrió una grave infección poco antes de que las placas tectónicas del país de Medio Oriente vibrasen y dejen más de 22 mil muertos a su paso. ¿Quieres saber de qué trata?

¿DE QUÉ SE ENFERMÓ CANSU DERE ANTES DEL TERREMOTO EN TURQUÍA?

Como sabemos, el rol de Cansu Dere en “Infiel” no pasó desapercibido para los críticos de cine y los premios internacionales, razón por la que la actriz ha venido recibiendo decenas de premios y honores en estos últimos años por distintas academias.

En tal sentido, Cansu optó por viajar junto a Melis Sezen, íntima amiga y colega de la actuación, a Andalucía, España, lugar que fue testigo de la octava edición del Golden Vineyard Awards, en la cual ambas actrices se hallaban nominadas.

Lastimosamente, antes de subirse al avión para dirigirse rumbo a tierras ibéricas, la internacional de Turquía padeció una fuerte intoxicación alimentaria que la imposibilitó de acudir a España para la ceremonia.

Tras varias horas de incertidumbre, se conoció el verdadero estado de salud de Cansu Dere tras los devastadores terremotos en Turquía (Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP)

De esta manera, solo Melis Sezen dijo presente en el mencionado festival, donde además recibió un premio y quedó completamente asombrado por la gran acogida que le brindó el público.

Vale decir que los problemas en la vida de Cansu Dere están siendo más recurrentes de lo normal, pues de acuerdo a la prensa turca, la actriz también sufrió el incendio de una de sus casas en Estambul, aunque felizmente salió completamente ilesa de tal siniestro .

Cansu Dere nació en Ankara, Turquía. Es conocida por haber protagonizado telenovelas como “Anne”, “Madre”, “Ezel” y “Sila” (Foto: Cansu Dere / Instagram)

Al parecer, los tiempos dentro de la vida de nuestra querida Asya Yilmaz parecen estar algo movidos. Eso sí, todo hace indicar que nuestra histrionisa turca favorita está totalmente recuperada de su infección estomacal y lista para ayudar a sus compatriotas en territorio otomano. ¡Se nota tu gran corazón, Cansu!

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA AYUDA DE CANSU DERE PARA LOS DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO?

No hay duda de que Cansu y los demás actores del medio local han sabido ponerse una mano al corazón durante estos días. Según el portal birsenaltuntas, diversos personajes de televisión estarían sacando adelante un fondo de recolección millonario para entregárselo a los damnificados.

Hasta la fecha, se han reportado más de 22 mil muertos en Turquía y Siria por los daños colaterales del terremoto (Foto: OZAN KOSE / AFP)

“La compañía Disney Plus brindará principalmente apoyo de un mínimo de $ 1 millón (aproximadamente 19 millones de TL). Y también la plataforma Disney Plus, Halit Ergenç, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ață Demirer, Can Yaman, Cansu Dere, Demet Özdemir también apoyarán la transmisión conjunta de todos los canales de televisión en Turquía la próxima semana”, señaló el mencionado portal de noticias.