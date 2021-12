“Infiel” es otra telenovela turca que ha conseguido éxito a nivel mundial. Desde que se estrenó en octubre de 2020 en Turquía, “Sadakatsiz” se convirtió en la favorita del público y rápidamente llegó a otros países, como España, donde se emite por la señal de Antena 3 con altos índices de sintonía.

Y es que España es uno de los lugares donde las telenovelas turcas se han convertido en un boom televisivo y prueba de ello es el gran número de producciones de este género que se trasmiten en este país. Además, cada vez son más frecuentes las visitas de sus protagonistas.

Primero fue Can Yaman, hace dos años, luego Kerem Bürsin (“Love is in the air”) hace unos meses, y ahora le ha tocado el turno a Cansu Dere, la actriz que interpreta a Asya en “Infiel”, quien ha visitado España este 1 de diciembre donde recibió un merecido reconocimiento.

“Infiel” es la adaptación turca de la serie británica “Doctor Foster” (Foto: Cansu Dere/ Instagram)

5 COSAS QUE PASARON CUANDO CANSU DERE VISITÓ ESPAÑA

Cansu Dere, la actriz que interpreta a Asya en “Infiel”, llegó a España el 1 de diciembre donde recibió un merecido reconocimiento por su trabajo interpretativo. La intérprete de 41 años viajó invitada por la Cámara de Industria y Comercio Hispano-turca, que la homenajeó con el Premio al logro individual por sus series “Madre”, “Sila” y la más reciente “Infiel”.

La ceremonia se celebró en el Hotel Four Seasons de Madrid, donde recibió su galardón. Según señaló Antena 3, la actriz visitó las instalaciones de Atresmedia y fue entrevistada por Susanna Griso en “Espejo público”, donde reveló algunos detalles para sus fans.

1. CANSU DERE ORGULLOSA DEL ÉXITO DE “INFIEL” EN ESPAÑA

Cansu Dere, la actriz turca que interpreta a Asya Arslan en ‘Infiel’, dijo que está “orgullosa del éxito de las series turcas” en todo el mundo, y concretamente en España, donde se emite por la señal de Antena 3.

Durante una entrevista que le realizó la cadena Atresmedia Televisión, Cansu Dere agradeció el “apoyo y la colaboración” de Antena 3 con la emisión de ‘Infiel’, serie que protagoniza con el actor Caner Cindoruk.

2. CENSURA EN LAS TELENOVELAS TURCAS

Las telenovelas turcas se caracterizan por no mostrar demasiados besos en pantalla, tampoco existen escenas subidas de tono. Pero, ¿a qué se debe esto? Cansu Dere habló sobre la censura que existe en la televisión turca y afirmó que simplemente “es así” y lo tienen que aceptar tal como es. “Son las normas...”, señaló.

3. QUÉ OPINA CANSU DERE SOBRE “HERIDAS”, LA ADAPTACIÓN ESPAÑOLA DE ‘MADRE’

Cansu Dere, la actriz protagonista de ‘Infiel’, ‘Sila’, ‘Ezel’ y ‘Madre’, visitó España para hablar sobre el éxito que están teniendo las telenovelas turcas en el mundo. La interprete fue entrevistada en el programa ‘Espejo Público’, donde dio su opinión sobre “Heridas”, una adaptación española de ‘Madre’.

“Me siento muy feliz”, dijo a los medios españoles. Cansu Dere también agradeció a sus fans el cariño recibido durante la emisión de ‘Madre’, que consiguió mucho éxito internacional.

4. ¿QUÉ VA A OCURRIR EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE ‘INFIEL’?

Con motivo de su visita, la actriz y ex Miss Turquía agradeció la gran acogida que está teniendo la serie “Infiel” en España y adelantó que pasará con su personaje en la segunda temporada que ya se está emitiendo en Turquía: “Asya va a tener mariposas en el estómago”, afirmó la actriz, quien se limitó a compartir este detalle sobre el futuro de su personaje en la ficción.

5. CANSU DERE RECIBIÓ UN HOMENAJE

Cansu Dere viajó a España invitada por la Cámara de Industria y Comercio Hispano-turca, que la homenajeó con el Premio al logro individual por sus series “Madre”, “Sila” e “Infiel”. La ceremonia se celebró en el Hotel Four Seasons de Madrid el miércoles 1 de diciembre y ahí recibió su galardón.