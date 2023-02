Cansu Dere ha sido el tema de conversación en muchas personas de todo el mundo debido a unos rumores de su supuesta desaparición tras los terremotos que hubo en Turquía, causando una evidente preocupación. Sin embargo, eso habría quedado descartado conforme pasaron los días, pues circularon informaciones de que estaba bien y que no fue afectada por los movimientos telúricos.

Lo que sí seguía como una gran incertidumbre es lo que está pasando con ella, ya que no se le ve desde hace un buen tiempo en público y también ha dejado de hacer publicaciones en redes sociales desde los primeros días de 2023. Sus fanáticos de todo el mundo la extrañan y quieren verla nuevamente.

Los nuevos rumores que ahora giran en torno de la actriz turca de telenovelas como “Madre” e “Infiel” señalan que ya habría reaparecido y que hay imágenes de por medio que confirmarían ello, aunque de momento no es algo que ya sea oficial, sino especulaciones que diversos medios de comunicación han realizado.

Cansu Dere es una de las actrices turcas con más fanáticos a nivel internacional (Foto: Cansu Dere / Instagram)

LA SUPUESTA REAPARICIÓN DE CANSU DERE

Días después del terremoto que destrozó algunas localidades de Turquía y Siria, la periodista Birsen Altuntaş reveló que Cansu Dere estaba bien y que muy pronto iba a reaparecer en los medios de comunicación como voluntaria para realizar algunas labores de obra social para ayudar a los damnificados de su país.

Casualmente, la actriz ya habría aparecido nuevamente realizando tareas de recolección de víveres para los que más lo necesitan. De acuerdo con lo revelado por el Canal D de Rumania, la famosa artista aparece en un video que se ha viralizado en las redes sociales mientras prepara algunas cajas al lado de otras celebridades turcas.

No obstante, hay quienes consideran que la persona que aparece en esas imágenes no es Cansu Dere debido a que aparece con una gorra roja que no permite identificarla por completo. Es por ello que se cree también que es otra mujer, incluso un poco más joven que la propia actriz.

EL VIDEO EN EL QUE SUPUESTAMENTE APARECE CANDU DERE

Este es el video en el que se ve, presuntamente, a Cansu Dere ayudando a recaudar alimentos para los damnificados del terremoto en Turquía. En teoría, la actriz sería la mujer que tiene una gorra de color rojo.

CANSU DERE EN SUS REDES SOCIALES

Si bien se comentaba que Cansu Dere iba a estar, de alguna u otra forma, como voluntaria para apoyar a las víctimas del terremoto en Turquía, ella en sus redes sociales sigue sin dar rastro alguno, manteniendo a sus fanáticos con una gran preocupación que, sin duda, no se calmará hasta que ella misma publique algo o aparezca en algún medio de comunicación.

Si revisamos su perfil de Instagram, en la que acumula más de 2.6 millones de seguidores, podremos darnos cuenta de que lleva más de un mes sin realizar publicaciones. El último post que compartió fue el pasado 5 de enero y allí se puede apreciar una serie de fotografías random de ella, sus amistades y de los lugares que ha visitado.