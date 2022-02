¿Qué pasó con Melisa Döngel? La actriz turca, una de las más populares del medio, ha sido duramente criticada por usuarios de redes sociales debido a un reciente look que compartió en su cuenta oficial de Instagram. La estrella de la telenovela “Love Is in the Air”, junto a Hande Erçel y Kerem Bürsin, así como de “Amor Lógica Venganza”, ha sorprendido a sus fanáticos por su más reciente renovación de su imagen personal.

Döngel es una actriz de 22 años con una carrera más que prometedora. A pesar de su corta edad, tiene una sólida trayectoria como actriz. Empezó a los 15 años con “Elif” en el papel de Sürraya. Luego, en 2016, formó parte de “Arka Sokaklar” y “Hangimiz Sevmedik”.

En 2018, conseguiría el papel de Deniz Çelik en “Bizim Hikaye”, una serie que, para la mayoría de sus seguidores, dio el salto a la fama en su país. Pero esto cambiará notablemente cuando dio vida a Ceren Başar, entre 2020 y 2021, en “Love Is in the Air”.

Luego, ha dado vida a Young Hicran en la exitosa novela “Infiel” (“Sadakatsiz”) y en la actualidad se desempeña como la villana Çağla Yılmaz en “Amor Lógica Venganza”. Su popularidad, de esta manera, ha aumentado considerablemente y, por ello, siempre está bajo la mirada y los comentarios de los espectadores.

¿CÓMO ES EL NUEVO LOOK DE MELISA DÖNGEL QUE MOLESTÓ A SUS SEGUIDORES?

La actriz Melisa Döngel se decoloró su cabello, a tal punto de que pareciera ser blanco. En una publicación en su cuenta en Instagram, la actriz mostró su nuevo look y recibió más de medio millón de “me gusta” en la mencionada red social.

Sin embargo, la estrella de “Love Is in the Air” y “Amor Lógica Venganza” también fue criticada duramente por algunos de sus fanáticos. Manifestaron que dicho color “no te pega” o que el anterior “te quedaba más bonito”. La actriz no les dedicó ni una sola palabra a sus retractores.

Döngel, además, en noviembre de 2021, ya había pasado por otro cambio de imagen cuando optó por un color oscuro en el cabello, lo que generó una unánime aceptación de sus seguidores.

EL CASO DE ABUSO A MELISA DÖNGEL, ACTRIZ DE “LOVE IS IN THE AIR”

Por otro lado, de acuerdo con información de Hürriyet, Melisa Döngel sufrió abusos sexuales en casa y su padre ejercía violencia sobre ella. El culpable fue arrestado y ahora mismo cumple condena en prisión. Este terrible hecho en la vida de la actriz la llevó a tener varias sesiones de terapia psicológico para poder lidiar con las secuelas. Pero lejos de venirse abajo, ha demostrado ser toda una guerrera, pues también ha estado librando una pugna por proteger a su hermana de 17 años.

Aunque su padre está en prisión, la lucha de Döngel aún no ha terminado. La actriz de 21 años, actualmente se encuentra en un proceso judicial para hacerse con la custodia de su hermana, con el fin de evitar que pase la misma situación que ella. No obstante, la situación se ha complicado debido a que el padre de la actriz también ha pedido la custodia de la menor alegando que la vida de Melisa “lleva una mala vida” y exigió que su hija viva con su esposa, que radica en Rusia, o, en su defecto, que sea colocada bajo protección estatal.

El terrible episodio con su padre fue lo que llevó a Melisa Döngel a dedicarse a la actuación; aunque quería ser psicóloga, se dio cuenta que siendo intérprete podía valerse por sí misma. Ahora que su carrera actoral está cimentada, piensa en estudiar psicología, tal y como quería.

“En realidad, nunca pensé en ser actriz, pero la vida me llevó a actuar. Cuando me involucré, me di cuenta de que la actuación y la psicología no van en direcciones opuestas. Al actuar, podemos asumir muchos personajes y ser un espejo de las situaciones sin salida en las que vive la gente. Espero que podamos ser un poco de guía”, dijo en una entrevista.

¿POR QUÉ MELISA DÖNGEL NO FORMÓ PARTE DE LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Mientras que el motivo por el que la actriz de 21 años se retiró de la telenovela fue por otro proyecto. Se trata del remake turco de “Cunning Single Lady”, un drama coreano que se estrenó en febrero de 2014. Debido al éxito que tuvo esta producción, la historia llega a Turquía.

La trama de la nueva historia de Melisa Döngel sigue a un matrimonio que se divorcia, pero años después la pareja vuelve a reencontrarse. Na Ae-ra es una mujer muy guapa que cuando trabajaba en el restaurante de su familia se enamora de Cha Jung-woo, un estudiante graduado de ingeniería geek que estudia para ingresar al servicio civil.

Ambos contraen matrimonio y durante la celebración de su boda de los 100 días, él anuncia que dejó su trabajo porque tiene una idea para un negocio, pero no le va bien; por lo que su esposa, quien deseaba ser una ama de casa, tiene que trabajar en diversos oficios para mantener su hogar. Tras sufrir en secreto un aborto espontáneo por el estrés de ser el único sostén de la familia y vivir en la pobreza, decide divorciarse después de cuatro años.

Tres años después del divorcio, Ae-ra, quien sigue pagando las deudas que contrajo durante su matrimonio, descubre que Jung-woo se convirtió en rico, por lo que planea vengarse, mientras que Jung-woo cree que su expareja lo quiere de regreso porque se ha vuelto rico.

