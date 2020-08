Todo llega a su tiempo. La empresaria Melissa Klug vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego que hace unas semanas el programa ‘Magaly TV: La firme” difundiera unas imágenes donde se le ve muy bien acompañada del futbolista de Universitario de Deportes, Jesús Barco, de 23 años. En medio de la ola de rumores que hasta hoy se mantienen sobre una posible relación, la popular ‘Blanca de Chucuito’ compartió una serie de mensajes en su cuenta oficial de Instagram .

Mediante Instagram Stories, la expareja de Jefferson Farfán mostró unas frases que más de uno interpretó como una nueva etapa en su vida, pues horas antes aseguró a un medio local que tiene el “corazón feliz, contento”.

“Mereces que te quieran. Como eres. Con tus defectos primero y con tus virtudes luego. Mereces que no te juzgen. Porque quién no se ha equivocado alguna vez.¿ Quién se cree con derecho a ser juez? Mereces fallar, porque es la única manera de aprender. Deseo que vueles alto y bien. Y ver tus sueños crecer. Mereces quererte y que lo hagas bien. Porque así es como el mundo te tratará también”, se lee en una de las imágenes.

Para seguir con las publicaciones inspiradoras, Mellisa Klug subió otra captura que dice: “y de pronto te das cuenta que ya no quieres desperdiciar ni un segundo del día en estar dónde no te sientes cómoda, que ya no quieres ir donde se drena tu energía, que ya no quieres estar por “compromiso” en lugares, con personas o sentimientos que traen estrés a tu vida”.

Melissa Klug usó su cuenta oficial para compartir estos mensajes con sus seguidores. (Foto: @melissaklugoficial / Instagram)

Va con calma

Con relación a su amistad con Jesús Barco y las especulaciones de que se está dando una nueva oportunidad en el amor con el joven que es 13 años menor que ella, Melissa Klug aseguró que no tiene apuro en iniciar una relación, aunque “siempre hubo confianza y siempre la habrá” entre ellos y que por ahora está enfocada en salir adelante en medio de la pandemia.

“Por esta pandemia he perdido familia y mi negocio (de uñitas) está parado, solo abrí la barbería. Gracias a Dios todos estamos sanos. Estoy adaptándome y ahora que todo es digital, estoy trabajando con mis redes sociales potenciando marcas y emprendimientos”, indicó en entrevista al diario Trome.

Melissa Klug agregó que “no tengo apuro (en que llegue un amor bonito), estoy con el corazón feliz, contento. Mi familia tiene salud y lo más importante de todo, tengo el verdadero amor de mis hijos”.

MÁS SOBRE MELISSA KLUG