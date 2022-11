Desde su estreno en México, la telenovela “Mi camino es amarte” se ha convertido en un gran éxito de audiencia, algo a lo que TelevisaUnivision nos tiene acostumbrados con sus telenovelas a lo largo de los años. Esas buenas cifran han generado una gran expectativa en Estados Unidos, específicamente en las oficinas de Univision, canal en el que empezarán a emitirse los capítulos desde este martes 15 de noviembre.

El melodrama que promete arrasar en sintonía en México y Estados Unidos al mismo tiempo, como ya lo sabemos, es protagonizado por Gabriel Soto (Memo) y Susana González (Daniela), quienes entregaron lo mejor de su talento frente a cámaras para armar una historia creíble y que atrape a los televidentes de principio a fin, aunque ello haya representado algunos sacrificios de su parte, como el que mencionaremos en esta nota.

Y es que la actriz de 49 años que tiene el rol protagónico ha tenido que dejar de lado algo vital en ella misma y que es como su sello personal y todo con el objetivo de realizar una pulcra interpretación en pantallas en beneficio de los espectadores en sus casas, demostrando una vez más su profesionalismo al momento de trabajar en lo que más le gusta: la actuación.

"Mi camino es amarte", además de las actuaciones protagónicas de Gabriel Soto y Susana González, contará con la presencia de las actriz infantil Camille Mina (Foto: TelevisaUnivision)

EL SACRIFICIO DE SUSANA GONZÁLEZ PARA “MI CAMINO ES AMARTE”

En una entrevista con el portal de People en Español, la actriz Susana González ha hablado acerca de su papel en la telenovela “Mi camino es amarte” y allí fue cuando reveló que tuvo que hacer un gran sacrificio para que su interpretación de Daniela quede a la perfección.

Se trata de un radicar corte de cabello. Como recordaremos, la mexicana se ha caracterizado por tener una larga cabellera, pero en esta oportunidad, su papel le demandaba tener una más corta.

Si bien una opción pudo haber sido usar peluca, tal y como lo ha realizado en anteriores ocasiones, para “Mi camino es amarte” se creyó que lo más conveniente era usar su cabello natural y acortarlo para que luzca más natural.

“Es muy importante que te muevas y se mueva el cabello contigo, que el personaje de Memo, que interpreta Gabriel Soto, te pueda pasar la mano por tu cara y que no haya que tener cuidado de que se vea la peluca, todas esas cosas se las tienes que brindar al personaje para poderle dar más naturalidad y que también podamos sentirnos libres en el momento de la interpretación, entonces valió muchísimo la pena”, comentó.

Aquel sacrificio no fue muy costoso cuando se vieron los resultados porque le gustó al verse al espejo, así que lo volvería a ser sin ningún problema.

“Me encantó el look. Si de aquí en adelante me piden incluso el cabello supercorto sí lo voy a hacer, me encantó y el público se lo merece”, añadió.

¿DE QUÉ TRATA “MI CAMINO ES AMARTE”?

La telenovela mexicana “Mi camino es amarte” cuenta la historia de dos personas que, por cosas del destino, unen su vida sin imaginarse que además hay algo en común que los juntará para toda la vida.

El personaje principal es Guillermo Santos (Gabriel Soto), más conocido como “Memo”, quien resulta ser un hombre muy trabajador, familiar y humilde, que dedica su vida a su ocupación de trailero. Él, en la historia, descubre que tiene una hija que fue dada en adopción.

La coprotagonista de la ficción, Daniela Gallardo (Susana González), es una mujer que siempre soñó con formar una familia, pero no lo consiguió de manera natural, así que se vio en la obligación de adoptar a una pequeña.

Gabriel Soto y Susana González son los protagonistas de "Mi camino es amarte" (Foto: Gabriel Soto / Instagram)