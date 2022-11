TelevisaUnivision se prepara para uno de los últimos estrenos del año cuando emita “Mi camino es amarte”, la producción encabezada por Nicandro Díaz y tiene a como protagonistas a Gabriel Soto y Susana Gonzáles, en los papeles de Guillermo y Daniela respectivamente.

La producción que irá a través de “Las Estrellas” es una adaptación de “El camionero”, la comedia romántica chilena de 2016 encabezada por Marcelo Alonso y María Elena Swett, y se estrena el próximo 7 de noviembre.

Pese a que el equipo ha demostrado estar contento con la nueva telenovela de TelevisaUnivision, los protagonistas del melodrama vivieron un incómodo momento luego de que la relación de uno de estos con Irina Baeva se convierta en el tema principal de la entrevista.

Gabriel Soto y Susana González son los protagonistas de "Mi camino es amarte" (Foto: Gabriel Soto / Instagram)

SUSANA GONZÁLEZ MOLESTA POR PREGUNTAS A GABRIEL SOTO

Durante una promoción de la telenovela, Susana González y Gabriel Soto respondieron varias preguntas, para luego ser abordados por los reporteros, quienes se enfocaron en la relación de este último y los rumores sobre una posible separación.

“Es inevitable preguntarte por esta sorpresa tan bonita que le diste a Irina por sus 30 años…”, indicó uno de los reporteros.

Esto no cayó bien en la actriz, quien rápidamente se adelantó a su compañero y dejó en claro que solo responderían preguntas relacionadas con la telenovela.

“Chicos, hablamos de la telenovela porque si no, yo también me tengo que ir porque mis hijos me están esperando en casa, hablamos de la telenovela o si no ya”, amenazó Susana ante el gesto de sorpresa de Gabriel Soto.

Fue así como cambiaron los temas en la ronda de preguntas y los actores revelaron detalles de su participación en el melodrama.

“Hemos estado trabajando meses en este proyecto, estamos superemocionados… Esperemos de verdad que les encante esta historia. Este es uno de los personajes más entrañables que he hecho en toda mi carrera”, comentó el protagonista de “Soltero con hijas”.

Por su parte, Susana González aseguró que lo pasó muy bien con Gabriel Soto y esa química se refleja en la novela-

“Yo siento que tenemos mucha química, como que lo veo y me da mucha ternura, me inspira muchas cosas. Su personaje es precioso, lo está haciendo de una manera increíble. De verdad que los van a disfrutar mucho, no se la pierdan, estamos felices ya de poder mostrarles a ustedes nuestro trabajo y de que conozcan a estos personajes”, expresó la actriz.