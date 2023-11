CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En “Mi Daimon” (“Boku no Daemon” en su idioma original y “My Daemon” en inglés), anime de Netflix dirigido por Nat Yoswatananont a partir del guion de Hirotaka Adachi (Otsuichi), Kento Tachibana emprende un peligroso viaje por un Japón posapocaliptico junto a su pequeña amiga daimon, Anna, a la que encontró y crió desde que era una partícula.

El niño busca desesperadamente a un misterioso daimon que tiene la habilidad de revivir a las personas para salvar a su madre, quien murió al intentar protegerlo de un entrenador de daimon que trataba de capturar a Anna por órdenes de la Organización por la Paz, a cargo del presidente Houjou.

Dicha organización quiere capturar a Anna porque considera que se trata de un daimon sumamente peligroso, ya que tiene la habilidad de absorber cosas. Hace 18 años en una isla, una criatura similar se salió de control, absorbió el lugar y a la personas, y lo almacenó en otra dimensión En esa isla se encontraba la hija de Houjou.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MI DAIMON”?

En medio de su peligroso y difícil viaje, Kento y Anna reciben la ayuda de unos trabajadores gentiles. No obstante, uno de ellos se vuelve en su contra cuando descubre que ofrecen una gran recompensa por Anna. Con la motivación de utilizar el dinero para pagar el tratamiento de su pequeño hermano, el entrenador usa todo lo que tiene al alcance para capturar al daimon, pero fracasa.

Poco después, los protagonistas de “My Daemon” llegan a una parada de camiones de Shizuoka que se convirtió en ciudad. En ese lugar conocen a Kaede, quien a pesar de ser nieta del presidente Houjou, ayuda al niño y no pretende separarlo de su amiga. De hecho, se siente intrigada por el vínculo que existe entre ellos.

Durante su viaje, Kento y Anna se encuentran con personas que necesitan su ayuda y no dudan en auxiliarlas. Mientras intenta salvar a Kento del daimon gigante con forma de araña, Anna sufre una transformación que alerta a la Organización por la Paz, que envía a Kouya Kokonoe, encargado del escuadrón de captura, para completar la misión.

Kaede se ofrece a ayudar a Kento a recuperar a Anna. Con ayuda de Ichinose se escabullen en las oficinas de la Organización por la Paz y llegan hasta Anna, pero el daimon de Kokonoe evita que escapen. Al ver a Kento en peligro, Anna se transforma una vez más y se enfrenta a Kokonoe. Tras derrotarlo, recuerda las palabras del presidente Houjou y prefiere alejarse de Kento para mantenerlo a salvo.

Aunque pasan unos días separados, Kento no tarda en sentir la presencia de Anna, la rastrea y la convence de que siempre estará mejor a su lado. Una vez más Anna se ve obligada a transformarse para salvar a su amigo y a ella misma de la Organización por la Paz.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MI DAIMON”?

¿Kento revive a su madre?

Mientras la Organización por la Paz sigue en su búsqueda, Kento y Anna aceptan la invitación de un extraño chico llamado Kiriko y se quedan en su casa. Cuando el niño le revela su plan para recuperar a su madre, Kiriko le muestra que en realidad es un daimon que tiene la habilidad de regenerar la materia. ¿Podrá revivir a la madre de Kento?

Kiriko promete intentarlo con todas sus fuerzas, así que Anna regresa el cuerpo, pero antes de que el daimon pueda completar el encargo, aparece el escuadrón de captura y los atacan. Kento, Anna y Kiriko consiguen escapar, pero no pueden recuperar el cuerpo de la madre del niño.

Mientras Kento procesa que perdió a su madre definitivamente, Kiriko trata de convencerlos de unirse a su cruzada contra los humanos. El daimon pretende regenerar a Pandemonium, el demonio más poderoso de la historia, para destruir a la humanidad. Kento se resiste, pero Kiriko lo convence regenerando el cuerpo de su madre y apoderándose de él.

A pesar de que Kento conoce la verdad, prefiere vivir en esa mentira para no despedirse de su madre. No obstante, al ver en peligro a Kaede comprende que no es lo correcto y hace lo necesario para ayudarla. En consecuencia, termina con un collar que le causa mucho dolor, lo que obliga a Anna a seguir las órdenes del daimon para proteger a su amigo.

¿Kiriko regenera a Pandemonium? ¿Destruye todo?

Debido a las descargas del collar, la partícula de daimon que está en la cabeza de Kento y que le permite conectar con los otros demonios se desarrolla más rápido y eclosiona, provocando la muerte del niño. Anna enfurece y ataca a Kiriko, quien revive al pequeño y le ofrece a Anna unirse a su misión.

Anna se niega, pero Kiriko continúa con sus planes y regenera a Pandemonium, quien empieza a destruir todo a su paso. Ante dicha amenaza, la Organización por la Paz resuelve hacer lo mismo que Estados Unidos hace 50 años: un ataque nuclear. Aunque la población de ese lugar emprende la huida, parece ser demasiado tarde.

Mientras todo el mundo huye de la destrucción provocada por un despiadado daimon, Kento vuelve a Hakata para hablar en persona con Kiriko. Aunque no lo convence, logra que Anna se transforme en un daimon más poderoso y absorba los misiles nucleares, a Kiriko, a Pandemonium y todos los que estaban cerca para evitar la tragedia.

Al final de “Mi Daimon”, Kento le promete a Kiriko que creará un mundo donde los diamonds y las personas puedan vivir en paz y armonía. Aunque todos logran salir del lugar donde Anna almacena lo que absorbe, la pequeña demonio se queda en ese lugar. Antes de irse, Kaede ve la isla Seori y le cuenta a su abuelo que existe una posibilidad de rescatar a su madre. Por lo tanto, también es posible que Anna regrese.

