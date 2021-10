No cabe duda que las telenovelas turcas son un fenómeno en Latinoamérica. Éxitos como “Mujer”, “Hercai”, “Love is in the Air” y “Mi hija” cuentan historias muy diferentes pero igualmente atractivas para los millones de espectadores que siguen cada día los episodios de sus series preferidas.

Una de las actrices más reconocidas del género otomano es la pequeña Beren Gokyildiz, quien debutó en las pantallas con el programa “La familia de mi esposo”, cuando solo tenía cinco años. Actualmente Gokyildiz está conquistando al público con " Kizim”, también conocida como “Mi hija”, la novela de 2018 donde es la protagonista.

El éxito de la serie hizo que esta sea traducida al español para su público latino. Es así como en una entrevista para People, Beren revela su sorpresa al escuchar por primera vez a su personaje en la voz de una persona que habla otro idioma.

A sus 11 años ya ha ganado tres premios por su gran interpretación. (Foto: Beren Gökyildiz / Instagram)

LO REACCIÓN DE BEREN AL ESCUCHAR SU DOBLAJE EN ESPAÑOL

Como se recuerda, en “Mi hija” Gokyildiz da vida a Oyku, una pequeña que pasa por una serie de desafíos para finalmente encontrar la seguridad en su padre. Sobre la voz de su personaje, Beren señala lo siguiente:

“Me causa mucha risa porque me escuchaba tan rara, con una voz diferente. No sé, era distinto, pero lindo y a la vez gracioso”.

Camila Herrera es quien dobla la voz de la actriz Beren Gökyıldız en Todo por mi Hija pic.twitter.com/VW7AbdoZJD — ShowMundial (@ShowmundialShow) December 2, 2020

¿QUIÉN ES LA ACTRIZ DE DOBLAJE?

La encargada de dar su voz al personaje de Oyku es la actriz chilena Camila Herrera, quien revela haber querido conocer a la pequeña estrella turca antes de empezar las grabaciones:

“Me habría encantado mucho antes de poder hacer el doblaje conversar con ella, saber qué sintió porque probablemente así uno llega mucho más a la parte original, pero creo que igual eso sería como un irreal en el mundo del doblaje, poder conectar como con el actor original y saber su intención ya que no es lo que se da regularmente”.

Así mismo, a Herrera no le resulta extraño la sorpresa de Beren, pues según explica “Ella tiene la voz un poquito más ronca que yo, yo la tengo un poco más aguda, pero de igual forma le viene la voz a su rostro. Antes de grabar mi escena yo la miro, la escucho en turco y además la leo al español, entonces ya voy intentando en la primera vista mirar su actitud”.