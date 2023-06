Éxito tremendo, pero ¿a qué costo? La famosa serie “Mía es la venganza” se ha convertido en una de las producciones españolas más comentadas de los últimos tiempos. Tiene como protagonista a Lydia Bosch, una actriz reconocida a nivel internacional por su gran calidad profesional y como persona. Sin embargo, este nuevo reto le ha traído muchas alegrías al igual que pequeños inconvenientes. En una entrevista, ella contó qué fue lo peor de trabajar en esta ficción.

“Mía es la venganza” es una serie creada por Aurora Guerra y se emite diariamente a través de Telecinco. Esta producción cuenta con reconocidas figuras de la escena local entre los que se encuentran Natalia Rodríguez, Begoña Maestre, José Sospedra, Armando del Río, Claudio de la Torre, entre otros.

Asimismo, uno de los personajes que más ha llamado la atención de la teleaudiencia es Sonia Hidalgo, papel que interpreta Lydia Bosch, quien ha trabajado mucho para hacer que su personaje se vea muy real.

¿QUÉ FUE LO PEOR DE TRABAJAR EN ESTA SERIE PARA LA ACTRIZ?

Lydia Bosch es la actriz que interpreta a Sonia Hidalgo en la serie “Mía es la venganza” y rápidamente se ha ganado el aplauso y cariño del público. Sin embargo, dedicarse de lleno a esta labor también ha traído algunos inconvenientes a la española.

Esto fue confirmado por ella misma en una entrevista con la revista Semana donde confesó que fue difícil interpretar a Sonia debido a que se requiere estar al límite.

“Hubo un momento en que me preocupé porque empezaba a sentir taquicardias y tics en el ojo. No soy de las que me llevo el personaje a casa, pero físicamente en ocasiones me sucede. Por eso, estoy aprendiendo pautas para relajarme y que mi cuerpo suelte”, indicó la actriz.

Asimismo, remarcó que su papel no cuenta con secuencias donde pueda ella estar tranquila. “Estoy muy bien, tranquila, en paz y con la seguridad de que creo en mí, que a veces la vida te hace tambalearte”,agregó.

Otro detalle que comentó fue que duerme poco y el cuerpo se va resintiendo, aunque precisa que cuando se “trabaja con pasión y te gusta, disfrutas”. “Hacer una serie diaria es no tener vida, pero estoy tan feliz”, acotó.

SONIA HIDALGO EN “MÍA ES LA VENGANZA”

Sonia Hidalgo es una mujer y madre de familia que tiene como característica ser muy decidida y firme en todo lo que hace.

Ella dirige “Los Olivos”, un exclusivo club deportivo de su propiedad, debido a que tiene muchos conocimientos en los negocios. Junto a sus hijos Fernando y Olivia sacan adelante el negocio, aunque con esta última tiene pequeñas discrepancias.

En la ficción ella fue engañada por su esposo y tras ello le es muy difícil confiar en un nuevo pretendiente. Con el paso del tiempo solo ha comenzado a interesarse en los negocios y en la venta de terrenos.

SE ENAMORÓ DE SU PERSONAJE

Lydia Bosch, en otro momento, comentó que anteriormente había hecho algunos cameos en una serie que se transmitía diariamente y no había teniendo la oportunidad de interpretar un papel fijo y de muchos episodios. Es por ello, añade, que cuando le contaron cómo era la historia en “Mía es la venganza” todo cambió.

“Me contaron esta historia y me hablaron de mi personaje, me enamoré. Sonia Hidalgo, a priori, es la mala, pero hay un por qué. Yo la quiero mucho y la entiendo. Cuando te hieren casi a muerte, sales como el Ave Fénix y tus alas blancas las cambias por unas de metal”, sostuvo en diálogo con Semana.

¿QUÉ OPINA DE “MÍA ES LA VENGANZA”?

Lydia Bosch se muestra muy comprometida con la serie “Mía es la venganza” e indicó que esta producción es muy innovadora y no duda en que ayudará a que los actores quienes no confían en series diarias cambien su forma de pensar.

“A mí me pasó con ‘Tu cara me suena’. En un principio, estaba reticente, y cuando vi a Pepa Aniorte, a quien admiro mucho, me cambió la idea. Abrió la puerta a personas de mi forma de ser, consideradas un poco serias o tímidas, y la experiencia fue muy buena. Ojalá volviese, porque creo que, al principio, no la aproveché por los nervios”, sentenció.

¿QUIÉN ES LYDIA BOSCH?

Lydia Bosch es una actriz y presentadora de televisión en España. Su padre fue Juan Boquera y su madre Lydia Buen Marcé. Ingresó al nuevo de la tv en 1984 cuando reemplazó a Silvia Marsó como azafata en el programa “Uno, dos, tres...responda otra vez”.

Tras ello, incursionó en el mundo de las series y telenovelas protagonizando recordadas producciones. Ello le valió para ser nominada una vez a los “Premios Goya”.

DATOS PERSONALES DE LYDIA BOSCH

Nombre completo: Lydia Boquera de Buen

Lydia Boquera de Buen Lugar de nacimiento: Barcelona

Barcelona Nacionalidad: española

española Cumpleaños: 26 de noviembre

26 de noviembre Año de nacimiento: 1963

1963 Edad: 59 años

59 años Estatura: 1.65 m

1.65 m Profesión: actriz y presentadora de tv

¿CÓMO Y DÓNDE VER “MÍA ES LA VENGANZA”?

La serie de Telecinco se emite en las tardes de lunes a viernes. De esta manera, Mediaset España tiene la gran oportunidad de recuperar a la audiencia de esa hora, tras la cancelación de “Sálvame”.

Horario oficial de “Mía es la venganza”