Desde su estreno “Mía es la venganza” ha logrado sorprender al público con sus emocionantes episodios. La ficción llena de misterios, amor y venganzas ha sido considerada por sus fans como una de las mejores producciones realizadas hasta la fecha. Sin embargo, nadie espera que un personaje muy querido fallezca en los episodios de esta semana. ¿De quién se trata?

Creada por Aurora Guerra y teniendo a Jesús Font como productor ejecutivo, “Mía es la venganza” se transmite a través de Telecinco y diariamente ha conseguido ubicarse como una de las ficciones con buen rating.

Asimismo, sus episodios dejan con la boca abierta a más de uno y esta semana no será la excepción, pues la teleaudiencia quedará impactada con uno de los sucesos que nadie esperaba: la muerte de uno de sus principales personajes.

Lydia Bosch interpreta a Sonia Hidalgo en la telenovela "Mía es la venganza" (Foto: Mediaset)

UN NEGOCIO QUE GENERA SERIAS DISCREPANCIAS

Un jugoso negocio iba a concretarse entre Sonia Hidalgo y César; sin embargo, algo desconocido ocurrió lo que hizo que el hombre de un paso atrás y no acepte el trato previo para vender las tierras. Tras conocer esta noticia a Sonia, presidenta ejecutiva de “Los Olivos” se le pasa por la mente que Pedro Tascón está detrás de todo y ha logrado perjudicarla.

La mujer hace denodados esfuerzos para que el negocio prospere, pero la suerte no está de su lado. Además de ello tiene que conversar con Santiago San Román para hacerlo entender de lo que sucede. Pero ello no le gusta nada a Sonia quien no ve otra opción que ir por un nuevo plan.

UNA MUERTE EN “MÍA ES LA VENGANZA”

Luego de pensarlo muy bien César decide vender las tierras y firmar el contrato con una emocionada Sonia Hidalgo. Pero lo que pondrá en alerta a la mujer es cuando llegan a sus manos unas fotos de Pedro Tascón en una situación muy comprometedora.

Sonia no puede creer la traición de Pedro lo que le genera una leve descompensación. Sin embargo, ella está decidida a no dejar pasar esto y lo enfrenta. Por otro lado, Mario Costa, el verdadero responsable, disfruta de su plan.

En otro momento, Pedro Tascón realiza un gran escándalo en el restaurante al ver la actitud de Sonia. Todos los presentes se enteran del verdadero rostro de Sonia Hidalgo.

De pronto, una triste noticia recorre por todo el pueblo: el aparente suicidio Pedro Tascón.

Olivia y su madre Sonia en el funeral (Foto: Mediaset)

¿QUIÉN MATÓ A PEDRO TASCÓN?

Si bien la muerte de Pedro Tascón afecta a muchos, Sonia parece estar tranquila como si no le importara lo ocurrido. Esto hace pensar a Olivia que su progenitora podría estar detrás de ello.

Por su parte, Mario nunca imaginó que su estrategia iba a acabar en una tragedia y se siente arrepentido.

Lydia Bosch y Natalia Rodríguez como Sonia Hidalgo y Olivia en “Mía es la venganza” (Foto: Mediaset)

¿CÓMO Y DÓNDE VER “MÍA ES LA VENGANZA”?

La serie de Telecinco se emite en las tardes de lunes a viernes. De esta manera, Mediaset España tiene la gran oportunidad de recuperar a la audiencia de esa hora, tras la cancelación de “Sálvame”.

Horario oficial de “Mía es la venganza”

De lunes a viernes a las 15:45 horas (hora local) en Telecinco

No obstante, como ya te habíamos adelantado, se sabe que el programa se ha emitido en otras franjas horarias.