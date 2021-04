En el segundo episodio de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, se produjo el primer encuentro entre padre e hija. Gracias a los consejos de su mánager Hugo López, el ‘Sol de México’ decide visitar a la pequeña Michelle Salas, producto de su amorío con Stephanie Salas. Pero ¿quién es realmente la hija del famoso cantante?

Michelle Salas nació 13 de junio de 1989 en el Hospital Español de la Ciudad de México y luego de que su padre se negara a reconocerla, la actriz Stephanie Salas, nieta de la reconocida artista Sylvia Pasquel, se encargó de criarla sola hasta los 11 años, que Luis Miguel volvió a su vida.

Cuando tenía 16 años, la joven rompió su silencio y confirmó a una revista que era la hija del famoso cantante. Finalmente, en 2007, le pidió a su representante Alejandro Asensi que lo ayudara a realizar los trámites para reconocer a Michelle como su hija, y el julio de 2008 se hizo oficial la paternidad.

La familia de Stephanie y Michelle Salas (Foto: Instagram/ Michelle Salas)

LOS PROBLEMAS CON SU PADRE

Después de mudarse a Los Angeles con su padre, Michelle Salas mantuvo una relación sentimental con Alejandro Asensi, lo que ocasionó conflictos entre padre e hija, pero lograron solucionarlos.

Sin embargo, tras el estreno de la primera temporada de “Luis Miguel, la serie”, al parecer la relación se resquebrajó debido a la forma en que la biopic de Netflix retrata a Stephanie Salas y muestra que ella fue solo producto de una noche de pasión.

A principios del 2021, Michelle sufrió un accidente en las montañas de Vail, Colorado, que le dejó una lesión en una rodilla. La joven ha compartido los detalles de su recuperación en sus redes sociales y asegura que cuenta con todo el apoyo de su madre. ¿y Luis Miguel?

Según la revista mexicana TV Notas, Luis Miguel no quiere ver a su hija y la habría bloqueado en su teléfono. ¿Tras el estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” habrá reconciliación?

Al cumplir 18 años, Michelle Salas empezó a mostrarse en público con Luis Miguel. (Foto: Instagram/ Michelle Salas)

LOS ROMANCES DE MICHELLE SALAS

Además de su romance con el representante de su papá, Alejandro Asensi, Michelle Salas mantuvo una relación con Diego Boneta, el actor mexicano que ahora le da vida a Luis Miguel en la serie de Netflix.

En 2013, mientras ambos residían en Los Angeles se hicieron amigos y eventualmente novios, incluso se rumoreaba que estaban comprometidos. “Michelle es una tipaza. Muy guapa, muy buena onda. Nos estamos conociendo, pero no me pela, espero me den tips”, contó el actor en su momento. Sin embargo, solo fue un romance pasajero.

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, y Diego Boneta habrían mantenido un romance secreto. (Grosby Group)

Posteriormente, a la hija de Luismi se la ha relacionado con otras personas, entre ellas, el empresario argentino, Alan Faena, de 56 años, ya que en 2019, durante la segunda edición del Faena Festival: The Last Supper, se mostraron muy cercanos.

Recientemente, Michelle Salas ha compartido fotos en su Instagram junto a Aleix Llimona, a quién muchos encuentran parecido a Diego Boneta. Ellos no han confirmado una relación, pero por lo menos existe una gran amistad.

Michelle Salas junto a Aleix Llimona (Foto: Instagram/ Michelle Salas)