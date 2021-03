“Mil oficios”, la recordada serie peruana de 2001, siguió la historia de Renato Reyes (Adolfo Chuiman), un padre de familia viudo que tras perder intempestivamente su trabajo como gerente de una empresa, se ve obligado a realizar un sinfín de oficios para mantener su hogar a flote, incluso a espaldas de toda su familia. Sin embargo, en un momento determinado, sus hijos, su hermana, su papá, todo el barrio, y todo el Perú, se enteran la verdad.

Después de ser despedido, Renato se propone buscar cualquier tipo de trabajo y así termina como cocinero, taxista, tipeador de documentos ambulante, repartidor de comida, mensajero, y todo lo que lograba encontrar. Es así como él mismo se hacía llamar ‘El Rey del Recurseo’, que a menudo le seguía la frase “para el rey del recurseo no hay trabajo feo”.

Pero al final, siempre la verdad se sabe, tarde o temprano. Y así es lo que pasó en “Mil oficios” con el personaje de Chuiman que, luego de ocultarle a su familia que es un desempleado por un buen tiempo y que su hija Lucía (Giselle Collao) sospechase todo, aprovecha un episodio confuso en la historia central para contar su verdad. ¿Cómo pasó?

Renato Reyes y Quique Palacios, en el primer capítulo de "Mil oficios" (Foto: Panamericana Televisión)

CÓMO LA FAMILIA DE RENATO REYES DESCUBRE LA VERDAD

La historia de “Mil oficios” empieza con el personaje principal siendo celebrado por sus vecinos que se enteraron que será ascendido en el trabajo a gerente de la compañía. Pero cuando llega a su oficina se da con la triste sorpresa que será despedido. El mundo se le viene abajo a Renato Reyes, pero rápidamente se repone y decide trabajar de manera independiente, claro que, sin contarle a nadie lo que realmente pasó; salvo a su mejor amigo, Quique Palacios (Lucho Cáceres).

El protagonista mantiene el secreto por un tiempo, pero cada vez es más notoria su mentira. De hecho, su hija le cuenta a Mariana (Magdiel Ugaz) que no respondió ninguna pregunta del examen de ingreso a la universidad porque su papá no tiene dinero para pagar la carrera, pues ya sospecha que está sin empleo. Lo dice sin imaginar que papá estaba detrás escuchando la confesión. Entonces, decide contar su verdad, pero lo hace de una manera poco peculiar.

Un día, cuando se encontraba cerca de un acantilado de la capital, ve a un hombre con intenciones de querer quitarse la vida, pero es Renato quien decide acercarse y salvarlo. Resulta que el tipo era el mismo que meses antes lo había echado del trabajo. Las cámaras de un noticiero logran captar el momento y deciden invitarlo al set para que cuente más detalles de lo que vivió. Para sorpresa de todos, Renato aparece en el noticiero, y en casa su familia y vecinos ven atento cómo el hombre relata lo sucedido. Tras ello, pide la palabra al conductor (Federico Salazar) para enviar un mensaje. Es allí, que decide sincerarse y contar la verdad.

Renato Reyes es invitado al noticiero conducido por Federico Salazar, allí aprovecha en contar que está sin empleo (Foto: Panamericana Televisión)

“Hay unas cosas malas que uno los hace sin pensar y a la larga trae muchos problemas. Una de esas cosas es mentir”, comienza su confesión. “Quiero dirigirme a mi familia y amigos. Se me hace muy difícil decirlo, no sé cómo empezar. Hace dos meses estoy sin trabajo”, agrega en señal abierta para luego mostrar la cara se sorpresa y shock de sus hijos, padre y hermana. Así como la de sus vecinos de barrio.

Federico le pregunta cómo es que su familia no sabía nada de que se había quedado sin empleo. Lo que Reyes responde: “Eso es lo que yo creía, pero ayer escuché a mi hija, Lucía, ella estaba conversando con su amiga…. ¿Por qué no respondiste la preguntas ninguna pregunta del examen, por qué? Claro, lo hiciste porque sabías que no podía pagar tu carrera universitaria”, dice el personaje dirigiéndose a su hija.

Luego de contar su verdad ante las cámaras, Renato recibe una gran sorpresa en vivo: su familia llama al noticiero para brindarle todo el apoyo por tremenda y valiente hazaña. La historia continúa con el personaje realizando distintos trabajos, pero ahora todos saben la verdad que había ocultado por vergüenza a ser juzgado.

PUEDES REVIVIR EL CAPÍTULO AQUÍ.

Renato Reyes confiesa ante las cámaras que hace dos meses perdió el empleo (Foto: Panamericana Televisión)

CUÁNTAS TEMPORADAS Y CAPÍTULOS TIENE “MIL OFICIOS”

“Mil oficios” contó con cuatro temporadas y más de 659 capítulos, emitidos entre el 11 de junio de 2001 y el 28 de mayo de 2004. Con el tiempo, la serie fue retransmitida en varias ocasiones; de hecho, en la actualidad, Panamericana Televisión ha vuelto a incluir en su programación la serie, y puede ser vista todos los sábados.

En las primeras dos temporadas, la historia se centró en Renato Reyes. Empieza con el personaje enterándose que fue despedido, pese a que creía que recibiría un aumento, y para ocultarle la decepción a su familia, decide guardar el secreto y continuar con su vida normal. Eso sí, realizando, trabajos de cualquier tipo. Desde chofer de taxi, tipeador de documentos ambulante, repartidor de comida, mensajero, etc. Y es que para él, “no hay trabajo feo”.

Junto a Renato Reyes, también se encontraban, Memo y Lucía Reyes (interpretado por Michael Finseth y Giselle Collao, respectivamente), estos eran hijos del protagonista. Quienes vivían con Don Simeón Reyes (Fernando Farrés) y Norma Reyes (Mónica Torres). Esta familia tenía como vecinos a los Palacios, con Doña Olga (Irma Maury), Carmen Palacios (Aurora Aranda), Mariana Roca Palacios (Magdyel Ugaz) y Quique Palacios (Lucho Cáceres).

El tono pintoresco lo agregaron Armando (Mario León), el estilista del barrio de San Efraín y Lalo Chávez (César Ritter), un joven medio loco o trasto, que es el mejor amigo de Memo. Además, llegaron Carola y Giannina Olazo (Vanessa Jerí y Sandra Arana, respectivamente) como las hermana ‘Terremoto’, dos jóvenes modelos y guapas que alteraron la tranquilidad del barrio con curvas. Entre otros personajes que fueron ingresaron a la historia, los más destacados fueron del actor Christian Thorsen, que hizo de Mauricio pareja de Norma, y la famosa ‘Innombrable’, Doris (Laly Goyzueta), aunque con menos participación que el resto.