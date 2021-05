La serie peruana “Mil Oficios” que fue todo un boom durante los inicios de los años 2000, no solamente dejó grandes recuerdos en los televidentes, sino que también se caracterizó por la ocurrencia de algunas anécdotas entre los propios actores. Uno de estos casos fue el de la actriz Laly Goyzueta quien reveló que durante la interpretación de su personaje “Doris Beltrán” hubo un hecho curioso junto a su colega Lucho Cáceres.

Esta revelación se remonta al 2016 cuando en una entrevista con el programa ‘Pandora Slam’, la actriz aseguró que debido a las largas horas de grabaciones entre los actores pasan muchas cosas entre alegres y anecdóticas. Todo transcurría con total normalidad en la serie, pues, había gran compenetración entre los personajes de la historia y todo fluía con naturalidad.

Algo que recuerda fue cuando durante la interpretación de su personaje ‘Doris’ o también conocida como ‘La innombrable’ se olvidaba la letra de su guion, al igual que Lucho Cáceres quien personificó a ‘Kike Palacios’, y la solución era que uno trataba de ayudar al otro diciéndole la letra para continuar grabando la escena.

MÁS INFORMACIÓN: los actores que ingresaron en la temporada 4 tras la renuncia de varios miembros del elenco

Aunque el momento más bochornoso que pasó, según indicó, fue en una escena donde tenía que besar a Cáceres, quien en la serie era su pretendiente.

“No nos hablábamos mucho. Justo era por los finales de ‘Mil oficios’. Él se arrodilla y me dice que me ama y me adora, pero no sé qué me pasa que me meto tanto en la escena (..). Se ha parado para darme el beso y yo le iba a dar un beso de verdad”, aseguró.

Al ver esta situación, Lucho Cáceres se sorprendió tanto que quedó impactado.

“Yo he empezado a besarlo y a sacar la lengua, para chapármelo de verdad, y he visto sus ojos de terror como diciéndome: ¡Qué está haciendo está loca!”, señaló Goyzueta entre risas para luego añadir que ambos son buenos actores y amigos.

La serie también contó con la participación de la actriz Olga Sumarán. (Foto: Panamericana TV)

DISGUSTADOS

Según relató la actriz esto ocurrió en el marco de un momento de disgusto por el que atravesaban tanto ella como Lucho Cáceres. Es decir, reveló que ellos estaban algo distanciados y que como la serie les tomaba largas horas de grabaciones, a veces discutían o peleaban. “Era como una familia donde te peleas con el hermano”, dijo.

Luego que pasó el incidente, Laly Goyzueta algo avergonzada tuvo que pedirle perdón a Cáceres.

“¡Qué gracioso! “Hicimos el beso normal pero cuando acabó, le dije perdón y me fui calladita porque como estábamos medio peleados, le dije perdón y me fui. Y ya después nos hemos matado de la risa”, sentenció.

LA SERIE

Cabe indicar que la serie “Mil Oficios” era protagonizada por Adolfo Chuiman quien interpretaba a Renato Reyes e Irma Maury, quien era su vecina ‘Doña Olga’. También participaron otros actores como Vanessa Jeri, Sandra Arana, Giselle Collao, Mónica Torres, entre otros.

La producción ganó gran popularidad por contar las vivencias que ocurrían en un barrio donde un hombre se ganaba la vida trabajando en distintos oficios con la finalidad de mantener a su familia luego de haber sido despedido de la empresa donde laboraba.

MÁS INFORMACIÓN: por qué Efraín Aguilar no quería que Lucho Cáceres esté en la serie