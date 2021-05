Aurora Aranda siempre será recordada por su personaje de ‘Carmen Palacios Gómez’ en la exitosa serie peruana “Mil Oficios”. ‘Carmencita’ siempre estuvo enamorada de ‘Renato’ y aunque al comienzo de la historia solo eran buenos amigos y vecinos, conforme avanzaba, se daban cuenta que sentían algo el uno del otro.

Ese enamoramiento en secreto llegó a concretarse pero solo por poco tiempo. De hecho hasta que conoció a Eva, la mamá de ‘Las terremoto’. Aun así, en la serie siempre daban a entender que, aunque no estuvieran juntos, todavía sentían amor.

Sin embargo, con el paso de los capítulos, ‘Carmencita’ se enamoró de el ‘Dr. Rafael del Prado’ y a pesar que era una relación que iba viento en popa, la hermana de ‘Quique’ rechazó casarse con el personaje que interpretó Carlos Cano.

Pero llegó un momento en que la actriz dio un paso al costado y se alejó de “Mil oficios” y dejó a los televidentes molestos, ya que finalmente ‘Carmen’ y ‘Renato’ no llegaron a estar juntos nunca.

El personaje interpretado por la actriz Aurora Aranda siempre estuvo enamorada de Renato (Foto: Panamericana TV)

¿POR QUÉ AURORA ARANDA SE FUE DE MIL OFICIOS?

En 2014 en una entrevista con el diario OJO, Aurora Aranda reveló la verdadera razón que la llevó alejarse de la serie más exitosa de los años 2000.

“Me casé hace 11 años con un peruano que tenía ciudadanía en Estados Unidos, me salió la residencia y tuve que irme con los papeles. Pensé que iba ser fácil, pero allá la vida es dura”.

También habló sobre el personaje de ‘Carmencita’ que marcó un antes y un después en su carrera actoral aquí en Perú.

“Ese personaje me marcó en ‘Risas y salsa’, me acostumbré a que me llamen Carmencita y no por mi nombre”.

“Mil oficios” (2001) - Panamericana Televisión. En la foto Adolfo Chiuman con Olga Zumarán y Aurora Aranda en el set de la serie de Efraín Aguilar, que duró cuatro temporadas y se mantuvo por años arriba en el ráting. (Foto: Archivo)

Actualmente, Aurora Aranda se mantiene alejada del espectáculo peruano. Aunque hace unos meses reapareció en una campaña de solidaridad junto a sus compañeros de “Mil oficios”, para ayudar a las víctimas de la pandemia del coronavirus.

Profesionalmente, Aranda ha tenido cuatro apariciones en producciones peruanas: “Amores como el nuestro”, en 2006, como Amparo de Flores; “Corazón de fuego”, en 2011–2012, como Margarita ‘Marga’ Julca, “Al fondo hay sitio”, en 2012, como Doris Mera y “Camino a la gloria”, en 2013.