Efraín Aguilar es, quizá, una escuela en el mundo de la televisión y las artes. Creador de programas que han calado el corazón de los televidentes peruanos. Desde sus inicios, ha estado a cargado de grandes producciones nacionales: “Risas y Salsa”, “Taxista Ra Ra”, “Mil oficios”, “Así es la vida”, “Al fondo hay sitio”, y la más reciente “De vuelta al barrio”; son solo algunas en su carta de presentación.

Particularmente, “Mil oficios” se convirtió en uno de los programas bandera de Aguilar, la serie fue líder del horario estelar, gozó de gran popularidad y se convirtió en uno de los programas favoritos de la televisión peruana. El éxito que se le atribuye tiene que ver mucho con la selección de actores que hizo el productor para formar el elenco principal: una combinación de experimentos intérpretes con jóvenes promesas de la actuación.

Sin embargo, algo que pocos sabían es que Efraín Aguilar estuvo cerca de quedar fuera de la producción de la ficción de Panamericana TV. ¿Por qué? Muchos años después del éxito televisivo, él contó los detalles en una entrevista para El Comercio. Aquí los detalles.

¿EFRAÍN AGUILAR IBA A SER DESPEDIDO DE “MIL OFICIOS”?

Se sabe, como bien lo contó el productor peruano, que “Mil oficios” fue considerada en sus inicios como una idea arriesgada; de hecho, el presupuesto era tan bajo que toda la escenografía se hizo con material reciclado. “Comenzamos con una pequeña quinta, una tienda y una peluquería. Poco a poco fuimos creciendo”, contó alguna vez Aguilar.

Además, la concepción de la serie se dio en medio de grandes programas que dominaban la parrilla de la cadena televisiva, por ello, hacer algo así era imposible; aun así recibió el visto bueno y continuó con la producción. No obstante, ocurrieron algunos cambios que casi lo dejan fuera de la dirección de la serie.

“Ya habíamos grabado 10 capítulos, cuando viene mi jefe, que era Humberto Polar, y me dice que la teleserie ya no va más. Luego, mi querido amigo Anchorena (Federico) me explica que el proyecto iba a continuar, pero ya no conmigo como productor, sino con un director de apellido francés”, reveló a El Comercio Efraín Aguilar.

De acuerdo con el productor, sería Michel Gómez Zanoli quien iba a ocupar su puesto por disposición de la televisora. “Muy molesto, tomé todos mis cassettes y los llevé a mi casa. Al ver mi reacción, se desistió del nuevo productor”, confesó.