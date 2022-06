El reparto de “Stranger Things” se ha vuelto muy unido después de todos los años que han estado grabando juntos. Aunque los actores de esta serie de Netflix iniciaron como niños de 12 años, ahora muchos ya son mayores de edad y tienen parejas. Lo que sorprendió al público fue que dos de los protagonistas revelaron que planean casarse si la vida amorosa no les favorece.

La serie de televisión creada por los hermanos Duffer estrenó su primera temporada el 15 de julio de 2016 en la plataforma de streaming y revolucionó a sus suscriptores. La historia de Once y la desaparición de Will Byers captó su atención automáticamente.

Dado el éxito de la serie, Netflix siguió confirmando nuevas entregas en las que los eventos han podido evolucionar y hemos podido ver a los jóvenes actores crecer. Aunque muchos eran relativamente desconocidos, también han tenido la participación de famosos intérpretes como Winona Ryder, Matthew Modine y Sean Astin.

Con el estreno del primer volumen de la temporada 4, el reparto ha dado múltiples entrevistas en las que no solo brindaron detalles sobre la serie, sino también de las relaciones que mantienen entre ellos.

LOS ACTORES DE “STRANGER THINGS” QUE PROMETIERON CASARSE

Se trata, nada más y nada menos, que de Millie Bobby Brown y Noah Schnapp. Los protagonistas de la serie de Netflix revelaron en un video para “MTV News” que tienen un pacto para contraer matrimonio. La actriz que interpreta a Once aseguró que si para cuando cumplan 40 años no han encontrado el amor, se casarán. Aunque recalcó que no será por romanticismo, sino mera practicidad.

“Dijimos que si no estábamos casados a los 40, nos casaremos... Porque seríamos buenos compañeros de piso. Sería algo completamente platónico, seríamos buenos compañeros de convivencia”, aseguró la intérprete británica de 18 años.

Mientras que ella revelaba su secreto, Noah Schanpp, el actor que da vida a Will Byers, asentía dándole la razón. Millie además aclaró que este pacto tenía condiciones bastante explícitas como no tener hijos y no compartir habitación.

“Sin hijos, eso sí, porque no podría lidiar con un hijo tuyo. Sin hijos. Solo perros. Y habitaciones separadas, por supuesto. Dios mío, eres demasiado desastroso”, dijo tratando de molestar a su compañero.

El Búho y ‘Stranger Things’

¿CÓMO SE CONOCIERON MILLIE BOBBY BROWN Y NOAH SCHNAPP?

Aunque los jóvenes actores ya habían tenido papeles en importantes series y películas de Hollywood, nunca cruzaron caminos hasta que les tocó grabar la primera temporada de “Stranger Things” juntos en el 2015.

Frente a cámaras, sus personajes no interactuaron mucho, pues Will se encontraba atrapado en el “Mundo al Revés” y apareció en muy pocas ocasiones. Sin embargo, fuera del escenario, Millie Bobby Brown y Noah Schapp se volvieron los mejores amigos.

A pesar de que realizaron un pacto de matrimonio, no hay más que sentimientos platónicos entre ambos.

“Hemos construido una gran amistad juntos. Y también eres uno de mis amigos más antiguos. No sé si lo sabías, pero no crecí en el colegio, así que no tuve amigos en mi infancia. Realmente una de esas personas para mí”, comentó Millie.

Dado que a partir de la cuarta temporada de “Stranger Things”, sus personajes se vuelven hermanastros, la química que tienen en la vida real les ha servido mucho.

“Me encanta estar en el trabajo y creo que, cuando te encanta y te diviertes, puedes hacer un mejor trabajo. Ambos nos alentamos mutuamente y nos animamos mutuamente cuando lo estamos haciendo bien. Es genial tener ese apoyo”, agregó Schnapp, quien todavía tiene 17 años.