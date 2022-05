La primera parte de la cuarta temporada de “Stranger Things” está conformada por siete episodios que se estrenaron el 27 de mayo de 2022 en Netflix y siguen a Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, Max y sus otros amigos seis meses después de la Batalla de Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins.

Los protagonistas y las personas del pueblo intentan superar los trágicos acontecimientos, pero la oscuridad vuelve a Hawkins justo a tiempo para las vacaciones de primavera, lo que despierta el terror, los recuerdos y una nueva e inquietante amenaza.

Pero esta vez, Eleven no está allí para enfrentarse a la horrible amenaza sobrenatural, además, ya no tiene poderes y su grupo de amigos ya no está tan unidos como antes. En tanto, Joyce descubre que Hopper está vivo, aunque no es nada sencillo llegar hasta él y rescatarlo.

Hopper y Dmitri en la cuarta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “STRANGER THINGS” TEMPORADA 4 PARTE 2?

La segunda parte de la penúltima temporada de “Stranger Things” se estrenará en Netflix unas semanas después del Volumen 1, el viernes 1 de julio de 2022.

Aunque solo serán dos episodios cada uno tendrá una duración mayor a dos horas. El octavo episodio durará una hora y veinticinco minutos, mientras que, el capitulo final durará cerca de dos hora y media.

Los episodios del Volumen 2 de la cuarta temporada de “Stranger Things”, exitosa serie creada por los hermanos Duffer estarán disponibles en la plataforma streaming probablemente en el mismo horario que la primera parte.

Vecna es el nombre que los niños le ponen al monstruo de la cuarta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “STRANGER THINGS 4″

Millie Bobby Brown como Eleven

Noah Schnapp como Will

Finn Wolfhard como Mike

Gaten Matarazzo como Dustin

Caleb McLaughin como Lucas

Winona Ryder como Joyce

Sadie Sink como Max

Charlie Heaton como Jonathan

Natalia Dyer como Nancy

Maya Hawke como Robin

David Harbour como Hopper

Brett Gelman como Murray

Priah Ferguson como Erica