Frida Sofía, la hija de la cantante Alejandra Guzmán, no apareció en la segunda gala del reality de baile de “Mira quién baila ¡La Revancha!”, por lo que los directivos del programa decidieron eliminarla una vez por todas. Ante esta medida, la joven de 31 años publicó una serie de mensajes en sus redes sociales que dejaron más teorías al aire sobre su participación en el formato de Univision.

Parece que las polémicas siguen estando presente en los realitys de televisión latinoamericanos, pues basta con mirar lo sucedido en la segunda gala de “Mira quién baila ¡La Revancha!”. Resulta que la heredera de Alejandra Guzmán fue prontamente eliminada del certamen tras ausentarse a competir y dejar a toda la audiencia de Univision completamente en shock.

Si bien fue la ausencia a la competencia lo que terminó por finiquitar los sueños de Frida Sofía de ganar esta edición, debemos señalar que Moctezuma Guzmán-Pinal tampoco estuvo presente en la ceremonia de iniciación “Como habrán notado, Frida Sofía no estuvo presente en el musical de apertura”, indicaba Chiquinquirá Delgado al inicio del programa.

La temporada 11 de "Mira quién baila" contará con la participación de la descendiente de Alejandra Guzmán (Foto: Frida Sofía / Instagram)

Fue así que Mane de la Parra puntualizó que esperaban que la artista llegue a tiempo para su presentación. “Lamentablemente no se presentó a tiempo al foro, pero esperamos que lo haga para el momento de su baile”, sostuvo el conductor.

Sin embargo, ello jamás sucedió y la primogénita de “La Reina de Corazones” tuvo que despedirse del formato de competencia mucho antes de lo anticipado.

FRIDA SOFÍA FUERA: REACCIONES DE “LA GUZMÁN” DE “MIRA QUIÉN BAILA ¡LA REVANCHA!”

Como era de esperarse, la eliminación de la influencer causó reacción entre los conductores del programa, siendo Chiquinquirá Delgado la primera en lamentar la ida de la creadora de contenido. “La verdad es que es una pena porque nos hubiese encantado ver a Frida Sofía en esa moto bailando un gran tema de Britney Spears”, puntualizó, a la par que agregaba que “la realidad es que ella no llegó al estudio esta noche”.

Pero no fue la única en señalar la falta de Sofía, pues la jueza Roselyn Sánchez indicó que la eliminación se dio únicamente por su ausencia en el reality de Univision y no por razones personales.

La hija de Alejandra Guzmán fue eliminada del reality de baile de Univision (Foto: Univision / Instagram)

“Como saben esta ha sido una gala única, estamos con una situación que una de las estrellas no se presentó al foro… Al Frida Sofía no estar aquí esta noche y no haber bailado y decidir no estar con nosotros pues automáticamente queda eliminada”, ahondó Sánchez sobre la salida de la joven de 31 años.

LOS MENSAJES DE FRIDA SOFÍA TRAS SER ELIMINADA DEL REALITY DE UNIVISION

Si bien no ha dado declaración alguna sobre lo que pasó la noche del domingo 8 de octubre, Frida Sofía se dio tiempo de compartir diversos mensajes por medio de sus redes sociales personales. Según la oriunda de México, se habría visto presionada a dejar el reality por temas de estabilidad emocional.

“Mi paz mental está por encima de todo, yo te podré querer con el alma, pero no pienso perderme de nuevo, ni por amistad ni por amor”, fue uno de los primeros mensajes que escribió.

Frida Sofía continuó compartiendo mensajes a través de las historias de redes sociales (Foto: Frida Sofía / Instagram)

Asimismo, recalcó que su principal meta de este 2023 es tratar de sacar lo mejor de ella misma, pues quiere estar emocionalmente bien en todo aspecto. “Mi meta para lo que queda del año es terminar de sanar, encontrar mi mejor versión, estar estable mental y económicamente, conocer lugares nuevos y personas que me den paz”, reza otro comunicado de la hija de la “Reina del Rock”.

Aunado a esas palabras, Frida dejó bien en claro que parte del amor es saberse ir de donde no te valoran. “Amor es también saber irse. Irte de la indiferencia, del rechazo, de la frialdad; irte de donde no te quieren, de donde no perteneces, eso también es amor por ti”, escribió.

La hija de Alejandra Guzmán publicó mensajes emotivos después de su eliminación (Foto: Frida Sofía / Instagram)

VIDEO RELACIONADO: