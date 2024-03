París aún necesita protección y, Marinette y Adrien todavía no admiten sus sentimientos, así que “Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir”, también conocido como “Miraculous: Las aventuras de Ladybug”, no termina tras su quinta temporada, que se emitió el 1 de noviembre de 2023. La serie animada francesa de acción y aventuras CGI producida por Zagtoon y Method Animation, en coproducción con Toei Animation, SAMG Animation y De Agostini SpA fue renovada para una sexta entrega en octubre de 2023. Pero ¿será la única o tendrá una séptima temporada? A continuación, te comparto los detalles.

En septiembre de 2023, el showrunner Jeremy Zag, reveló nuevos gráficos de animación y una nueva apariencia para Marinette. Además, indicó que la nueva entrega contará con 26 episodios que presentarán a otro villano y seguirá a los héroes en un nuevo año escolar. “Ladybug y Cat Noir deben enfrentarse a un nuevo enemigo: misterioso, preocupante, esquivo y, sin embargo, cercano a ellos”, dice parte de la sinopsis.

El elenco de voces originales en francés y el elenco del doblaje en inglés de “Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir” no han cambiado en cinco temporadas, por lo tanto, se espera que los mismos actores regresen para repetir sus roles. Pero ¿qué se sabe sobre una séptima entrega de la serie animada que ha cautivado tanto al público de distintas edades?

La nueva temporada de "Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir" se encuentra en producción (Foto: TF1)

“MIRACULOUS: TALES OF LADYBUG & CAT NOIR”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 7?

La respuesta corta es sí. En enero de 2024, Disney Branded Television adquirió dos temporadas más de “Miraculous – Tales of Ladybug & Cat Noir”, así como tres especiales animados originales del estudio ZAG y Method Animation, un sello propiedad de Mediawan Kids & Family. Por lo tanto, la serie tendrá una sexta y séptima entrega de 26 capítulos cada una.

“Estamos emocionados de continuar trabajando con Disney Branded Television para crear contenido de primera clase para los fanáticos de Miraculous en todas partes. ¡Nuestra audiencia resuena con esta serie sobre la mayoría de edad sobre niños comunes y corrientes que aprenden la importancia de creer en sí mismos y comprender que no es necesario ser un superhéroe ni usar una máscara para alcanzar sus sueños y superar los miedos!”, anunciaron Jeremy Zag, fundador y director ejecutivo de ZAG, y Julien Borde, presidente de Mediawan Kids & Family, en un comunicado.

Sobre las nuevas entregas, que ya se encuentran en producción, Borde indicó: “Estamos encantados de continuar la maravillosa aventura de los dos superhéroes más famosos entre los niños con ZAG y nuestro socio de larga data Disney Branded Television. El universo Miraculous continúa expandiéndose, cautivando a una comunidad de fans cada vez más amplia y exigente. Estas nuevas aventuras cumplirán con sus expectativas y están preparadas para sorprender e inspirar sueños”.

Por lo pronto, se sabe que la sexta temporada de “Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir” se estrenará en otoño de 2024 (entre septiembre y noviembre) en Disney Plus, donde también está disponible el primero de los tres especiales, “Miraculous World: Paris, Tales of Shadybug & Claw Noir”.

Marinette Dupain-Cheng y Adrien Agreste son confesaron sus sentimientos en la sexta temporada de “Miraculous: Las aventuras de Ladybug” (Foto: TF1)

¿CÓMO VER “MIRACULOUS: LAS AVENTURAS DE LADYBUG”?

Las cinco temporadas de “Miraculous: Las aventuras de Ladybug” están disponibles en Disney+, por lo tanto, para ver la serie animada solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.