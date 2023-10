La serie japonesa “Mírame, Mukai-kun” (también conocida como “Turn to Me Mukai-kun” y “Kocchi Muite yo Mukai-kun”) promete ser la alternativa perfecta para los usuarios de Netflix que buscan una entretenida comedia romántica en la plataforma. Está protagonizada por Eiji Akaso, quien está acompañado de un grupo de talentosos intérpretes en el elenco. ¿Quieres conocer a los actores y personajes del show? En esta nota, te presento su guía de reparto (cast guide).

Debes tener en cuenta que la producción se basa en el manga homónimo de la artista Yoko Nemu. De esta manera, a lo largo de 10 episodios, conocemos las peculiares aventuras de un hombre que quiere volver a enamorarse, tras una década de soltería.

Así se lee en la sinopsis oficial: “El oficinista Satoru Mukai sigue atormentado por una ruptura en la universidad. Una década después, lucha contra sus actos pasados e intenta comprender el amor y las relaciones modernas a través de nuevos encuentros”.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA SERIE “MÍRAME, MUKAI-KUN”?

1. Eiji Akaso como Satoru Mukai

Satoru Mukai es el protagonista del relato: un oficinista que goza de gran éxito en varios aspectos de su vida, pero que no tiene ni idea de cómo iniciar una nueva relación.

Es interpretado por Eiji Akaso, estrella japonesa conocida por producciones como “Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi”, “Cherry Magic! Thirty Years of Virginity Can Make You a Wizard?!” y “The Great Yokai War: Guardians”.

Eiji Akaso como Satoru Mukai en la serie “Mírame, Mukai-kun” (Foto: Nippon Television)

2. Erika Ikuta como Miwako Tôdô

Miwako Tôdô es la exnovia de Mukai, con quien salió hace 10 años. Si bien aún siguen en contacto, la relación amorosa entre ambos ya no existe.

La actriz que le da vida al personaje es Erika Ikuta, integrante de la agrupación Nogizaka46. Entre sus proyectos previos, destacan las series: “True Horror Stories: Summer 2016″, “The Kindaichi Case Files” y “Tales of the Unusual: Summer 2022″.

Erika Ikuta como Miwako Tôdô en la serie “Mírame, Mukai-kun” (Foto: Nippon Television)

3. Haru como Kôki Sakaido

Kôki Sakaido es la amiga y consejera de Satoru cuando se trata de temas románticos. La intérprete a cargo del papel es Haru, reconocida por su trabajo en “Koizora” (2007), “Maria-sama ga Miteru” (2010) y “Asa ga Kita” (2015-2016).

Haru como Kôki Sakaido en la serie “Mírame, Mukai-kun” (Foto: Nippon Television)

4. Sakura Fujiwara como Mami Takeda

Mami es la hermana menor de Satoru. Ella escapa del sistema matrimonial y tiene la intención de divorciarse, para sorpresa de muchos.

La artista que se pone en la piel del personaje es Sakura Fujiwara, quien también ha sido parte de los elencos de “Love Song”, “Dive!!” y “Fight Song”.

Genki y Mami Takeda en la serie “Mírame, Mukai-kun” (Foto: Nippon Television)

5. Amane Okayama como Genki Takeda

Genki Takeda es el esposo de Mami, cuñado de Satoru y propietario del local “Paireo”. En medio de su separación, parece estar dispuesto a respetar los sentimientos de su pareja.

Es interpretado por Amane Okayama, histrión famoso por los proyectos “Cien flores”, “Destruction Babies” y “Kingdom 2: To Distant Lands”.

El elenco en el local de Genki Takeda en la serie “Mírame, Mukai-kun” (Foto: Nippon Television)

Otros actores y personajes de “Mírame, Mukai-kun”:

Naomi Zaizen como Kimiko Mukai, la madre de Satoru.

Momoko Tanabe como Mayu Nakatani, una empleada temporal que se siente atraída por Mukai.

Rinka Kumada como Anne Hatori, una trabajadora del restaurante de Genki.

Hayato Ichihara como Kazuya Kanda, un hombre con una gran experiencia amorosa.

Haruna Uechi como Kaori Hirose, colega de Mukai.

Kenji Moriwaki como Kenichi Kuroda, el jefe de Mukai.

Shuichiro Naito como Shōta Kasai, también colega de Mukai.

Kenshirô Iwai como Yoshihito Tozaki, otro colega de Mukai.

Jiei Wakabayashi como Takuya Fukamachi

¿CÓMO VER “MÍRAME, MUKAI-KUN”?

La serie se estrena en Netflix el miércoles 18 de octubre del 2023. Para ver la producción, solo necesitas una suscripción activa al popular servicio de streaming. Accede desde este enlace.

